Президент РФ Путин объявил минуту молчания по погибшим на СВО

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Президент РФ Владимир Путин объявил на заседании с Минобороны минуту молчания по погибшим на СВО солдатам и офицерам.
Президент РФ Владимир Путин на заседания коллегии Минобороны объявил минуту молчания по погибшим на СВО солдатам и офицерам. Трансляция совещания проводится в Telegram-канале Кремля.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 19 декабря наградит Героев России в рамках расширенного заседания коллегии Минобороны РФ. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Сообщается, что заседание состоится в Национальном центре управления обороной. В ходе встречи будут подведены итоги деятельности российской армии в этом году, а также определены приоритеты для дальнейшего развития ВС РФ и ВМФ РФ.
После заседания состоится торжественная церемония награждения Героев Российской Федерации.
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Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 19 декабря наградит Героев России в рамках расширенного заседания коллегии Минобороны РФ. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
После заседания состоится торжественная церемония награждения Героев Российской Федерации.
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Мария Фирсова