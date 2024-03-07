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Путин рассказал о самых надежных союзниках России

Путин: Сербы приходятся России самыми надежными союзниками на протяжении веков
07 марта 2024, 01:24
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент России Владимир Путин, выступая на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) и отвечая на вопросы участников из Сербии, назвал сербов самыми надежными союзниками РФ и напомнил, что они были такими на протяжении веков, сообщает ТАСС.
«Отношения России и Сербии носят особый характер, исторические глубокие корни. Я всегда с особой теплотой говорю об этом», – заявил российский лидер,

Затем глава государства обратился к собеседнику из Сербии и уточнил, что он должно быть лучше информирован об особом характере российско-сербских отношений.


Участник фестиваля рассказал главе государства, что учился в Московской духовной академии, и поблагодарил его за предоставленную возможность учиться в России.

«Вы рукоположенный? Вы батюшка?» – поинтересовался у него Путин.

Мужчина ответил, что он к этому стремится.

Ранее Владимир Путин заявил, что попытки присоединения России к Западу не имеют смысла.

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#владимир путин
#сербия
#россия
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Бывший советник Трампа объяснил позицию экс-президента к ЕС и НАТО
Бывший советник Бэннон: Трамп не является другом ЕС и технократов из НАТО
07 марта 2024, 00:46

Фото: РИА Новости/Никита Шохов

Бывший главный стратег президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон рассказал в интервью Corriere della Sera об отношении политика к Евросоюзу и НАТО.
По словам Бэннона, бывший лидер США не приходится другом ни ЕС, ни «форуму в Давосе», ни технократам «в НАТО».

«Трамп ясно дал понять: если вы не достигнете [уровня трат в размере] 2 процентов ВВП на оборону, вы увидите масштабную реструктуризацию НАТО», – заявил Бэннон, отвечая на вопрос журналиста, что будет означать возвращение бывшего главы США в Белый дом.

Эксперт отметил, что в 2017 году тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель потребовала 375 миллиардов долларов за защиту, предоставляемую НАТО, во время своего визита в США, поэтому «Трамп должен заставить другие страны "платить"».

Ранее Трамп вызвал нынешнего лидера США Джозефа Байдена на дебаты.

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#ес
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#дональд трамп
#сша
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Путин заявил, что присоединение России к Западу бессмысленно
Путин: Россия пыталась присоединиться к Западу, но поняла бессмысленность этого
07 марта 2024, 00:36

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент России Владимир Путин рассказал о бессмысленности присоединения России к Западу на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи, сообщает ТАСС.
«До сегодняшнего времени все стремились присоединиться к Западу, в том числе и Россия когда-то стремилась к "семерке" присоединяться, к "восьмерке"», – подчеркнул российский лидер, добавив, что в скором времени Россия осознала бессмысленность попыток.

Ранее президент заявил, что традиционные ценности составляют основы жизни и бытия России.

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#владимир путин
#россия
#сша
#европа
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Ана Брнабич перестанет быть премьером Сербии, но станет спикером парламента
Bloomberg: Александр Вучич рассказал о грядущей отставке сербского премьера
07 марта 2024, 00:28

Фото: РИА Новости/Николия Джорджевич

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич покинет пост главы правительства и займет должность спикера парламента. Об этом в интервью агентству Bloomberg сообщил сербский президент Александр Вучич. По его словам, правящая Сербская прогрессивная партия выберет нового премьер-министра уже на следующей неделе.
«Она действительно заслуживала занимать одну из важнейших должностей страны», — cказал Вучич журналистам

Ана Брнабич занимала пост сербского премьера с 2017 года, став первой женщиной, возглавившей правительство этой страны. Всего же Брнабич работала в кабинете министров Сербии более 16 лет, начиная с 2007 года.

Напомним, что в декабре 2023 года состоялись внеочередные выборы в скупщину Сербии, муниципальные выборы в 65 городах и районах, в том числе, в Белграде и автономной области Воеводина. Победу на них одержала коалиция президента Вучича во главе с правящей Сербской прогрессивной партией (CПП), получившей абсолютное парламентское большинство.

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#сербия
#правительство
#парламент
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Трамп вызвал Байдена на дебаты
Экс-президент США Трамп призвал Байдена к дебатам
06 марта 2024, 23:57

Фото: iStock/Derek Brumby

Бывший президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Trurh Social пригласил нынешнего главу Белого дома Джо Байдена на дебаты.
«Для блага нашей страны важно, чтобы мы с Джо Байденом обсуждали вопросы, которые так важны для Америки и американского народа. Поэтому я требую дебаты. В любое время, в любом месте», – заявил политик.

6 марта Трамп и Байден синхронно выиграли праймериз в большинстве штатов и остались главными кандидатами на президентский пост от своих партий.

Ранее сообщалось, что Байден победил в большинстве штатов, набрав, по предварительным данным, 70-90 процентов голосов. Трамп, комментируя свои победы в штатах, охарактеризовал этот «супервторник» как «великолепный вечер».

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#выборы
#сша
#джозеф байден
#дональд трамп
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Белый дом подтвердил приглашение Зеленской на выступление Байдена
Белый дом: супруга Зелинского была приглашена на выступление Байдена
06 марта 2024, 23:35

Фото: iStock/Vacclav

Супруга Владимира Зеленского Елена была официально приглашена на выступление президента США Джо Байдена, но не смогла присутствовать , сообщает РИА Новости, ссылаясь на Белый дом.
Ранее газета Washington Post сообщила, что Зеленская отказалась ехать в США на выступление Байдена. По данным издания, она приняла такое решение, потому что вдова Алексея Навального* Юлия потенциально могла присутствовать на мероприятии и вызвать «дискомфорт у украинцев».

Отмечается, что изначально планировалось расположить Елену Зеленскую рядом с супругой президента США Джилл и Юлией Навальной.

Выступление Джо Байдена запланировано на вечер четверга по вашингтонскому времени (ночь на пятницу, 8 марта, по московскому времени). Вопросы о том, почему Зеленская отказалась присутствовать на выступлении Байдена, Белый дом переадресовал украинской стороне.

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#сша
#политика
#джозеф байден
#всу
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«Россия не оставит в покое тех, кто это сделал»: Путин — об ударах по Белгороду
РИА Новости: Владимир Путин назвал удары ВСУ по Белгороду военным преступлением
06 марта 2024, 23:14

Фото: официальный сайт Кремля

Президент России Владимир Путин назвал ракетные удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) по мирным жителям Белгорода военным преступлением и пообещал «не оставить в покое тех, кто это сделал». Об этом глава государства заявил, выступая на закрытии Всемирного форума молодёжи в Сочи, пишет РИА Новости.
Девушка-волонтёр из Белгорода, задавшая соответствующий вопрос российскому лидеру, поблагодарила президента за поддержку жителей Белгорода и области.

«Волонтеры помогают региону каждый день. Университеты, которые каждый день пишут. Спасибо всем тем, кто поддерживает нас», — сообщила она.

Обстрел Белгорода украинскими военными является преднамеренным и заранее спланированным актом терроризма против мирных граждан, сообщил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности этой международной организации. По его словам, «все организаторы и исполнители теракта в Белгороде понесут наказание».

Напомним, что 30 декабря ВСУ нанесли массированные удары по Белгороду. Украинские снаряды падали прямо в жилых массивах, в результате чего были повреждены десятки домов, свыше сотни автомобилей. Очевидцы сообщали о выбитых окнах и разбросанных кусках облицовки стен построек. В Минобороны РФ причиной такого шага назвали попытку отвлечь внимание от явных поражений Украины на линии фронта, а также спровоцировать российскую армию на совершение аналогичных действий.

Количество погибших после обстрела Белгорода увеличилось до 21 человека, из них трое – это дети, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в личном Telegram-канале. 110 человек получили ранения разной степени тяжести, из них 17 детей. После обстрела Белгорода различные повреждения выявлены в 30 многоквартирных домах, 344 квартирах, трех частных домовладениях, нескольких хозяйственных субъектах и соцобъектах, среди которых, по словам Гладкова, есть школа, лицей и детский сад.

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#ракетный удар
#всу
#владимир путин
#белгород
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Владимир Путин провел встречу с главой Гагаузии
Песков: Путин встретился с главой Гагаузии Гуцул на полях ВФМ
06 марта 2024, 23:10

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сочи встретился с главой Гагаузии Евгенией Гуцул , сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Ранее Гуцул отметила, что обсудила с российским лидером политическую обстановку в Молдавии.

Глава Гагаузии заявила, что президент Молдавии и правящая партия должны принять во внимание евразийский курс, выбранный автономным регионом.

До этого президент России заявил, что США с помощью спецопераций в Ираке, Сирии и бывшей Югославии «выпустили джина из бутылки».

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#владимир путин
#молдова
#встреча
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Путин заявил, что США выпустили «джинна»
Путин: США выпустили «джинна» с помощью спецопераций в Ираке, Сирии и Югославии
06 марта 2024, 22:56

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент России Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты «выпустили джинна из бутылки», действуя без санкций Совета Безопасности ООН в Ираке, Сирии и бывшей Югославии, говорится в стенограмме, опубликованной на сайте Кремля.
«Соединенные Штаты сами выпустили этого джинна из бутылки, но если им позволено, то почему не позволено другим странам защищать свои коренные интересы таким же образом?» – отметил российский лидер, выступая перед участниками Всемирного фестиваля молодежи.

Ранее президент заявил, что традиционные ценности составляют основы жизни и бытия России.

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#владимир путин
#россия
#сирия
#ирак
#сша
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Байден: Трамп не умеет отличать добро от зла и «съёживается» перед Путиным
06 марта 2024, 20:28

Фото: РИА Новости/Стрингер

Бывший американский лидер не способен отличать добро от зла. Кроме того, он «съёживается» перед российским президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил нынешний глава Белого дома Джозеф Байден.
Эти слова из заявления, распространённого его предвыборным штабом, приводит издание The Hill. Байден также высказался о выходе из предвыборной гонки конкурента Трампа бывшего постоянного представителя США при ООН и экс-губернатора Южной Каролины Никки Хейли. Он заявил, что она находила в себе мужество «говорить правду о Трампе».

«Никки Хейли была готова говорить правду о Трампе: о хаосе, который следует за ним, о его неумении отличать добро от зла, о том, как он съеживается перед Путиным», — сказал американский президент.

Ранее Хейли объявила о снятии своей кандидатуры с выборов на пост президента. Она пожелала успеха Трампу и объявила, что не будет занимать никаких административных должностей, а планирует заняться личной жизнью.

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#сша
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