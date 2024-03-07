Путин рассказал о самых надежных союзниках России

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Президент России Владимир Путин, выступая на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) и отвечая на вопросы участников из Сербии, назвал сербов самыми надежными союзниками РФ и напомнил, что они были такими на протяжении веков, сообщает ТАСС.
«Отношения России и Сербии носят особый характер, исторические глубокие корни. Я всегда с особой теплотой говорю об этом», – заявил российский лидер,
Затем глава государства обратился к собеседнику из Сербии и уточнил, что он должно быть лучше информирован об особом характере российско-сербских отношений.
«Вы рукоположенный? Вы батюшка?» – поинтересовался у него Путин.
Мужчина ответил, что он к этому стремится.
Ранее Владимир Путин заявил, что попытки присоединения России к Западу не имеют смысла.
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