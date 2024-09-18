Путин рассказал о секрете российских женщин, который не могут разгадать мужчины

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Россия строит государственную политику с опорой на меры помощи женщинам в возможности одновременно достигать профессиональных успехов и хранить семейный очаг. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам IV Евразийского женского форума.
Глава государства отметил, что нелегко сочетать успехи в карьере с воспитанием детей и сохранением семейного очага. Однако российские девушки способны на это, оставаясь при этом красивыми и обаятельными. Путин назвал это секретом, который невозможно разгадать мужчинам.
IV Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге. Его организаторами выступили Совет Федерации России и Межпарламентская ассамблея государств-участников СНГ.
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