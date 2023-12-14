Путин рассказал о ситуации с количеством дронов у российских войск на СВО

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Количество беспилотников у российских войск в зоне проведения спецоперации растёт. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года».
Глава государства подчеркнул, что огромную работу по предоставлению дронов российским военным ведут волонтёры, которые с начала спецоперации оказывают помощь солдатам.
Путин поблагодарил волонтёрские движения за оказываемую поддержку.
Ранее в ходе своего выступления президент подчеркнул, что США занимались госпереворотом на Украине для создания конфликта.
Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.
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Путин поблагодарил волонтёрские движения за оказываемую поддержку.
Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.
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Анастасия Чинкова