В Брянске повредило дома из-за ночных ударов БПЛА ВСУ — Ковальчук
В Брянске в результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов повредило три многоквартирных дома и 11 автомобилей. Об этом в Макс сообщил губернатор Егор Ковальчук.
По его словам, на месте работают оперативные и экстренные службы. В некоторых частях города перекрыли движение. Глава региона также сообщил, что дал поручение главе Брянской городской администрации оперативно организовать работы по восстановлению поврежденных квартир и оформлению необходимых документов.
Ранее публиковались последние новости СВО на 27 октября. Российские войска за минувшие сутки улучшили свои позиции на Запорожском фронте.
Кроме того, армия России применила баллистику и БПЛА для атаки по Украине. Вооружённые силы ударили по энергетике противника.
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