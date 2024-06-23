Путин рассказал о способе отдохнуть при тяжелом графике работе

Фото: Сайт Кремля
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками военных вузов подчеркнул, что для него общение с достойными людьми является источником удовольствия. Павел Зарубин опубликовал соответствующие видеозаписи в своем Telegram-канале.
В процессе общения с выпускниками, Путин рассказал о своих поездках в Пхеньян и Ханой, отметив высокие температуры на местах.
На вопрос о том, как он находит время для отдыха в таком насыщенном графике, Путин ответил: «Для меня отдых — это встречи с вами, с такими молодыми людьми и девушками, общение с вами — это и есть моя отдушина».
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«Там была жара около 34-37 градусов», — отметил глава государства.
На вопрос о том, как он находит время для отдыха в таком насыщенном графике, Путин ответил: «Для меня отдых — это встречи с вами, с такими молодыми людьми и девушками, общение с вами — это и есть моя отдушина».
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Артем Кузьмин