Путин рассказал о степени неуязвимости западной техники в зоне СВО

Фото: сайт Кремля
В пятницу, 8 декабря, президент РФ Владимир Путин в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца вручал Героям России медали «Золотая звезда». Во время поздравительной речи глава государства отметил, что российские бойцы полностью развенчали миф о неуязвимости западной техники.
Он вспомнил экипаж танка «Алёша», в одном бою уничтоживший восемь единиц вражеской техники, российских гранатомётчиков, с одного выстрела поджигавших считавшиеся неуязвимыми БМП Bradley, других российских бойцов, особо не задумывавшихся о том, Leopard перед ними или Challenger, а знающих только что и этот танк будет «гореть за милую душу». Владимир Путин также добавил, что подвигами солдат в зоне СВО гордится вся Россия, которую они защищают. В заключение президент поздравил всех с Днём Героев Отечества.
Читайте также:
«Единая Россия» одобрила выдвижение Путина на новый президентский срок
Путин вручает медали «Золотая звезда» Героям России
«Путин вернется за добавкой»: В Британии боятся нападения РФ на ЕС и США
Александр Бойцов