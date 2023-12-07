«Путин вернется за добавкой»: В Британии боятся нападения РФ на ЕС и США

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Глава британского МИД и бывший премьер Дэвид Кэмерон считает, что боевые действия на Украине угрожают безопасности стран Европы и США. Именно с таким посылом он приехал в Штаты.
«Мы должны помогать Украине, для меня это борьба нашего поколения. Мы знаем, как (может быть – ред.) с Путиным — если мы не остановим его здесь, он вернется за добавкой», — заявил Кэмерон.
По его словам, этот аргумент довольно сильный.
Шеф Пентагона Ллойд Остин также заявлял, что, если конгресс не выделит 61 миллиард долларов на помощь Украине, по его мнению, вероятно, что американская армия будет сражаться с российскими военными на территории стран Европы.
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