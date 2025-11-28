Путин рассказал о своей повышенной стипендии в студенческие годы
На V Конгрессе молодых ученых президент РФ Владимир Путин поделился воспоминаниями о своем студенчестве, отметив, что получал повышенную стипендию в размере 40 рублей и «был очень рад этому».
Трансляция мероприятия есть на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что времена изменились, и сейчас «другая жизнь, другие требования». Он выразил надежду, что молодые ученые ощущают поддержку государства. Российский лидер также напомнил, что с 2024 года около тысячи аспирантов, включая представителей новых регионов России, будут получать ежемесячную стипендию в размере 75 тысяч рублей.
Конгресс стартовал 26 ноября в Научно-технологическом университете «Сириус», а основной темой мероприятия стала «Энергия науки: от знаний к созданию будущего».
