Путин рассказал о своей повышенной стипендии в студенческие годы

28 ноября 2025, 22:46

Путин в студенческие годы получал повышенную стипендию в 40 рублей

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

На V Конгрессе молодых ученых президент РФ Владимир Путин поделился воспоминаниями о своем студенчестве, отметив, что получал повышенную стипендию в размере 40 рублей и «был очень рад этому».