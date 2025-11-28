Песков ответил, когда Путин встретится с Уиткоффом
Песков: Встреча Путина с Уиткоффом состоится в первой половине следующей недели
Президент России Владимир Путин проведет встречу со спецпосланником своего американского коллеги Стивом Уиткоффом в первой половине следующей недели.
Об этом 28 ноября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«В первой половине недели. Мы объявим день своевременно, но очевидно, что это будет первая половина недели», — сказал пресс-секретарь российского лидера.
Конкретную дату встречи объявят позже.
Ранее Песков прокомментировал, к каким последствиям готовиться России в условиях западного милитаризма. Кроме того, он сообщил, что США передали РФ ключевые параметры мирного плана, разработанного в ходе переговоров между американской и украинской делегациями в Женеве.