Путин рассказал о том, как справляется со стрессом

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года» рассказал, что помогает ему справляться со стрессом.
Глава государства заявил, что со стрессом ему помогает бороться чувство долга.
Также Путин подчеркнул, что за многие годы приучил себя стремиться к самому главному делать всё для достижения поставленных целей, не придавая значения «всякой шелухе».
Кроме того, российский президент отметил важность поддержания широкого поля зрения, в связи с чем призвал анализировать и стараться понимать всё.
Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.
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Также Путин подчеркнул, что за многие годы приучил себя стремиться к самому главному делать всё для достижения поставленных целей, не придавая значения «всякой шелухе».
Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.
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Анастасия Чинкова