Путина рассмешила табличка журналистки с надписью «Путин, шумбрат»

Фото: РИА Новости/Александр Казаков
Президента России Владимира Путина во время большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года» рассмешила фраза на табличке журналистки из Мордовии Анастасии Видяевой.
Во время ответа на один из вопросов, российский лидер заметил в зале девушку с табличкой: «Путин, шумбрат».
Президент посмеялся с этой надписи и сообщил, что по-мордовски слово «шумбрат» означает «здрасьте», после чего пообещал журналистке ответить на её вопрос.
Видяева, задавая вопрос президенту, пригласила его на выставку-форум «Россия», проходящую на ВДНХ, где Мордовия представляет свой павильон.
Путин пообещал посетить форум и взглянуть на павильон республики.
Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.
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Президент посмеялся с этой надписи и сообщил, что по-мордовски слово «шумбрат» означает «здрасьте», после чего пообещал журналистке ответить на её вопрос.
Путин пообещал посетить форум и взглянуть на павильон республики.
Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.
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Анастасия Чинкова