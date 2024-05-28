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Путин рассказал о том, какова задумка хозяев Украины

Путин: хозяева Украины хотят переложить бремя непопулярных решений на Киев
28 мая 2024, 16:55
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин сообщил, что задумка хозяев Украины заключается в том, чтобы бремя непопулярных решений несла нынешняя киевская власть. Об этом Путин рассказал во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.
По словам главы государства, в числе таких решений значится дальнейшее понижение призывного возраста. Путин также отметил, что Запад желает постепенно сменить власть на Украине.

Президент заключил, что если задумка западных политиков основывается на этом, то логика сохранения у власти Зеленского вполне очевидна.



Ранее российский лидер заявил, что единственной легитимной на Украине властью является Верховная рада и ее спикер.

Напомним, 20 мая текущего года истек срок президентских полномочий украинского лидера Владимира Зеленского.

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#украина
Путин назвал тех, кто является легитимной властью на Украине
Путин: единственной легитимной властью Украины остаются Рада и ее спикер
28 мая 2024, 16:42

Фото: Сайт Кремля

Единственная легитимная на Украине власть — Верховная рада и ее спикер. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.
«Строго говоря, по предварительной оценке, единственной легитимной властью (на Украине. — Прим. ред.) остается парламент и спикер Рады», – сказал Путин.

По его словам, в Незалежной следовало бы провести выборы, отменив для этого закон о военном положении.

Российский лидер отметил, что этот вопрос требует серьезного и глубокого анализа. Кроме того, по словам главы государства, конституцией Самостийной при военном положении предусмотрено продление полномочий Верховной рады, но не президента.

«Есть статья 111 Конституции Украины, которая говорит о том, что в этом случае полномочия верховной власти, фактически, президентские полномочия передаются спикеру парламента», – добавил Путин.

Тем временем, срок президентских полномочий экс-президента Украины Владимира Зеленского истек 20 мая. К слову, журналистка Маргарита Симоньян предложила называть его «просроченным».

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#владимир зеленский
#верховная рада
#конституция
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Путин изучил Конституцию Украины и высказался о нелегитимности Зеленского
Путин: Конституция Украины предусматривает лишь продление полномочий Рады
28 мая 2024, 16:02

Фото: сайт Кремля

Конституция Украины предусматривает продление полномочий Верховной рады, а о полномочиях главы государства там ничего не сказано. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, комментируя нелегитимность Владимира Зеленского.
Также он уточнил, что в украинской Конституции отсутствуют статьи о том, что президентские выборы пролонгируются в случае непроведения следующих из-за действующего в стране военного положения.

Напомним, что полномочия Владимира Зеленского как главы государства истекли 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться ещё в марте, но их отменили из-за военного положения.

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#конституция
#президент
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Times: армии Европы сталкиваются с нехваткой людей на фоне «российской угрозы»
28 мая 2024, 15:55

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Все армии Европы сталкиваются с нехваткой людей на фоне якобы угрозы со стороны России. Об этом информирует Times.
В материале издания уточняется, что военные и дипломаты в частности обеспокоены тем, что британская армия, которая собирается сокращать численность своих военнослужащих, «не будет многочисленной, чтобы помочь сражаться с РФ в случае возможного конфликта».

Ранее руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов заявил о ядерных учениях НАТО у границ России. Он отметил, что Россия будет предпринимать адекватные меры в связи с этим.

Напомним, зимой текущего года армия Великобритании признала свою плохую подготовку к потенциальной длительной войне из-за дефицита личного состава. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#военные
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#великобритания
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Дания отказалась признавать независимость Палестины
Reuters: парламент Дании проголосовал против признания Палестины государством
28 мая 2024, 15:42

Фото: iStock/A-Basler

Парламент Дании проголосовал против законопроекта о признании независимости Палестины. Об этом пишет Reuters.
Такое решение было принято после того, как глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что в настоящее время отсутствуют необходимые предварительные условия для создания независимого государства.

Ранее президент США Джо Байден выступил против таких решений европейских государств, принятых в одностороннем порядке. По его словам, официальное признание независимости Палестины долно производиться путём проведения двусторонних переговоров.

Также против признания государственности Палестины выступил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Он назвал такое решение «наградой за терроризм».

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#палестина
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#политика
#государство
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Госдума ратифицировала соглашение о создании лунной станции вместе с Китаем
28 мая 2024, 14:37

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Депутаты Госдумы ратифицировали соглашение между Россией и Китаем о создании Международной лунной станции. Правительство внесло соответствующий законопроект в марте.
Соглашение позволит укрепить стратегическое партнёрство России и Пекина, поспособствует развитию совместной космической деятельности, закреплению ведущей роли России в освоении космического пространства, включая проекты по исследованию Луны.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщает, что в настоящее время уже производится разработка ядерной энергетической установки для будущей станции.

Напомним, что создание Международной научной лунной станции будет развёрнуто в два этапа с 2025 по 2035 год.

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#россия
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#космос
#сотрудничество
#госдума
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Зеленский устроил истерику на конференции в Бельгии
Зеленский требует от других стран высказаться по участию в саммите в Швейцарии
28 мая 2024, 14:26

Владимир Зеленский считает, что страны, не определившиеся с участием в саммите по Украине Швейцарии, хуже врагов. Об этом он заявил в рамках пресс-конференции, которую транслировал Reuters.
«Есть главы государств, которые до сих пор еще не высказались. Если они молчат, это еще хуже, мне так кажется. Потому что вы либо за мир, либо за войну. Лучше знать, что вы враг, чем просто не имеете какого-либо мнения», — эмоционально заявил Зеленский.

По словам Зеленского, молчание некоторых глав государств указывает на то, что их устраивает всё происходящее.

Ранее Зеленский назвал «не очень сильным» решение президента США Джо Байдена пропустить мирный саммит по Украине в Швейцарии. Он также выразил мнение, что Байдену необходимо принять участие в саммите мира по Украине, ввиду того, что многие лидеры европейских стран ориентируются на реакцию США.

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#зеленский
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Хельсинки развязали кризис на границе с РФ по указке США
ФСБ: Хельсинки развязали кризис на границе с РФ по указке США
28 мая 2024, 14:19

Фото: istockphoto/karis48

Финские власти устроили «миграционный кризис» на границе с РФ по указке США для размещения войск НАТО. Об этом сообщил РИА Новости первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов.
«Полагаем, что преднамеренное провоцирование «миграционного кризиса» на российско-финляндской государственной границе необходимо властям Финляндии для реализации планов НАТО, и прежде всего США, по развертыванию военно-полевой инфраструктуры и размещению иностранных войск на своей территории, в том числе в приграничных с Россией районах», – сказал Кулишов.

Генерал армии пояснил, что б этом говорят как интенсивное техническое оборудование границы, так и договоренности между Хельсинки и Вашингтоном в военной сфере в декабре прошлого года.

Собеседник напомнил, что обстановка обострилась после закрытия Финляндией пропускных пунктов, а также прекращения международного пассажирского сообщения. В качестве объяснения финские власти сообщали, что Россия якобы умышленно выдавливает мигрантов из стран Евросоюза.

«В частности, незадолго до так называемого наплыва иностранных мигрантов из России в западных СМИ и соцсетях финляндской стороной активно размещалась информация о готовности Хельсинки предоставлять убежище всем иностранцам, включая лиц, прибывших в республику незаконно. Данные публикации стимулировали увеличение потока иностранных граждан, прежде всего выходцев из стран Африки, Ближнего Востока и Южной Азии», – сказал Кулишов.

С ноября прошлого года Финляндия ввела санкции на переход границы по причине неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финская сторона закрыла границу с РФ до дальнейшего уведомления.

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#россия
#финляндия
#кризис
#граница
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Политолог Васильев объяснил проблему демократов перед выборами в США
28 мая 2024, 14:09

Фото: РИА Новости/Стрингер

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев заявил, что в предвыборной кампании, которая сейчас идёт в США, основной проблемой Демократической партии является её кандидат в президенты – нынешний лидер страны Джо Байден.
«Большая часть избирателей не доверяет Байдену. Главное препятствие — его возраст. Считается, что ещё четыре года президент вряд ли сумеет достойно выполнять свои функции в Белом доме. Есть проблемы, связанные с его когнитивными способностями, в какой степени он вообще не ориентируется в пространстве и времени», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Васильев.

Он также отметил мнение некоторых СМИ о том, что глава Белого дома уже утерял связь с экономической реальностью Штатов.

Ранее обозреватель газеты USA Today Ингрид Жак высказала мнение о том, что действия лидера США Джо Байдена указывают на его паническое настроение из-за отставания от Дональда Трампа в опросах общественного мнения перед выборами.

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#сша
#президент
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#мнение
#байден
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В Европе Шольца и Макрона считают «хромыми утками»
Politico: Макрон и Шольц стали для других европейских лидеров «хромыми утками»
28 мая 2024, 14:05

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц стали для остальных европейских лидеров «хромыми утками». Об этом сообщает Politico.
В материале издания говорится, что Макрон и Шольц являются неэффективными политическими деятели, которые, возможно, не смогут остаться на своем посту. Критики глав Германии и Франции утверждают, что их экономическая и политическая слабость могут серьезно подорвать вес их слова при назначении новых лиц на ключевые посты ЕС после предстоящих выборов в Европарламент.

Примечательно, что другие государства сомневаются в том, что Париж и Берлин должны и дальше определять повестку сообщества.

Ранее сообщалось, что жены президентов Франции и Германии Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер сделали общее фото на фоне стел мемориала в память жертв Холокоста в Берлине, где они смеются.

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#париж
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#макрон
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#франция
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