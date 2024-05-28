Путин рассказал о том, какова задумка хозяев Украины

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин сообщил, что задумка хозяев Украины заключается в том, чтобы бремя непопулярных решений несла нынешняя киевская власть. Об этом Путин рассказал во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.
По словам главы государства, в числе таких решений значится дальнейшее понижение призывного возраста. Путин также отметил, что Запад желает постепенно сменить власть на Украине.
Президент заключил, что если задумка западных политиков основывается на этом, то логика сохранения у власти Зеленского вполне очевидна.
Ранее российский лидер заявил, что единственной легитимной на Украине властью является Верховная рада и ее спикер.
Напомним, 20 мая текущего года истек срок президентских полномочий украинского лидера Владимира Зеленского.
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Президент заключил, что если задумка западных политиков основывается на этом, то логика сохранения у власти Зеленского вполне очевидна.
Ранее российский лидер заявил, что единственной легитимной на Украине властью является Верховная рада и ее спикер.
Напомним, 20 мая текущего года истек срок президентских полномочий украинского лидера Владимира Зеленского.
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Екатерина Коршунова