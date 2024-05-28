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Все армии Европы сталкиваются с нехваткой людей на фоне якобы угрозы со стороны России. Об этом информирует Times.
В материале издания уточняется, что военные и дипломаты в частности обеспокоены тем, что британская армия, которая собирается сокращать численность своих военнослужащих, «не будет многочисленной, чтобы помочь сражаться с РФ в случае возможного конфликта».
Ранее руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов заявил о ядерных учениях НАТО у границ России. Он отметил, что Россия будет предпринимать адекватные меры в связи с этим.
Напомним, зимой текущего года армия Великобритании признала свою плохую подготовку к потенциальной длительной войне из-за дефицита личного состава. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Ранее руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов заявил о ядерных учениях НАТО у границ России. Он отметил, что Россия будет предпринимать адекватные меры в связи с этим.
Напомним, зимой текущего года армия Великобритании признала свою плохую подготовку к потенциальной длительной войне из-за дефицита личного состава. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова