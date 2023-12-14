Путин рассказал о важности адекватного отображения истории в учебниках

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Выступая на подведении итогов года, которое проводится в формате пресс-конференции, совмещённых с «Прямой линией», президент РФ Владимир Путин коснулся вопроса создания нового учебника истории. Он отметил безусловную важность прежде всего правдивого отображения в учебных пособиях исторических событий.
Путин подчеркнул, что необходимость в новом, правдивом и честном учебнике истории России назрела, и он вышел вовремя, с учётом и последних событий, в том числе событий спецоперации. Учебник истории должен быть в первую очередь честным и служить воспитанию настоящих граждан своей страны, подчеркнул глава государства.
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