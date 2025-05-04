Путин рассказал о визитах внуков в Кремль

Владимир Путин (Фото: ww.kremlin.ru)
Внуки президента России Владимира Путина навещают своего дедушку в Кремле, но стараются заранее предупреждать о своем визите. Об этом глава государства рассказал в интервью для документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия-1».
Со слов главы государства, родные понимают особенности его работы, которую можно описать словом «нон-стоп».
На вопрос журналиста, строг ли Владимир Путин со своими внуками, тот ответил отрицательно.
Напомним, глава государства был женат на Людмиле Путиной с 1983 года. В браке у них появились две дочери — Мария и Екатерина. В 2013 году президент и его супруга заявили о разводе. Людмила Путина заявила, что они развелись из-за того, что президент много работал и они почти не виделись.
Во время прямой линии в 2017 году Путин поделился, что второй раз стал дедушкой. Он не назвал имена внуков, опасаясь, что их «не оставят в покое». Однако президент подчеркнул, что гордится своими дочерями, и пожаловался на редкие встречи с внуками.
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«Они стараются заранее предупредить, спросить, когда у меня будет какое-то «окошечко», чтобы с ними увидеться», — обратил внимание российский президент.
На вопрос журналиста, строг ли Владимир Путин со своими внуками, тот ответил отрицательно.
Напомним, глава государства был женат на Людмиле Путиной с 1983 года. В браке у них появились две дочери — Мария и Екатерина. В 2013 году президент и его супруга заявили о разводе. Людмила Путина заявила, что они развелись из-за того, что президент много работал и они почти не виделись.
Во время прямой линии в 2017 году Путин поделился, что второй раз стал дедушкой. Он не назвал имена внуков, опасаясь, что их «не оставят в покое». Однако президент подчеркнул, что гордится своими дочерями, и пожаловался на редкие встречи с внуками.
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Ольга Енгалычева