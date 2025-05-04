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Путин рассказал о визитах внуков в Кремль

Путин: внуки приходят в Кремль, но предупреждают о визитах заранее
Владимир Путин (Фото: ww.kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: ww.kremlin.ru)

Внуки президента России Владимира Путина навещают своего дедушку в Кремле, но стараются заранее предупреждать о своем визите. Об этом глава государства рассказал в интервью для документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия-1».
Со слов главы государства, родные понимают особенности его работы, которую можно описать словом «нон-стоп».

«Они стараются заранее предупредить, спросить, когда у меня будет какое-то «окошечко», чтобы с ними увидеться», — обратил внимание российский президент.

На вопрос журналиста, строг ли Владимир Путин со своими внуками, тот ответил отрицательно.

Напомним, глава государства был женат на Людмиле Путиной с 1983 года. В браке у них появились две дочери — Мария и Екатерина. В 2013 году президент и его супруга заявили о разводе. Людмила Путина заявила, что они развелись из-за того, что президент много работал и они почти не виделись.

Во время прямой линии в 2017 году Путин поделился, что второй раз стал дедушкой. Он не назвал имена внуков, опасаясь, что их «не оставят в покое». Однако президент подчеркнул, что гордится своими дочерями, и пожаловался на редкие встречи с внуками.

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Путин объявил, что все время думает о преемнике
04 мая 2025, 17:39

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин объявил, что все время думает о преемнике, но выбор будет за россиянами. Об этом глава государства рассказал в интервью для документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия-1».
Президент России ответил на вопрос, размышляет ли он о том, кто в будущем займет пост главы государства.

«Я всегда об этом думаю. Но в конечном счете выбор за людьми, за российским народом, за гражданами, за избирателями», — обратил внимание Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что все время оценивает потенциал тех, кто мог бы стать кандидатом на его должность.

Со слов Путина, в России должны появиться несколько человек, которые способны добиться доверия граждан, дабы у народа присутствовала возможность выбора.

«Шансы сделать что-то по-серьезному вряд ли будут у человека, за которым не стоит доверие народа», — добавил российский лидер.

Ранее Путин раскрыл наполнение своего холодильника и угостил журналистов кефиром.

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Путин раскрыл наполнение своего холодильника и угостил журналистов кефиром
Путин угостил журналистов кефиром и сладостями от Лукашенко
04 мая 2025, 16:34

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

4 мая состоялась премьера фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». В нем президент России Владимир Путин раскрыл наполнение холодильника в своей квартире в Кремле.
В какой-то момент российский лидер достал из холодильника кефир, произведенный на предприятии в Рязанской области, стоимость которого в продуктовых магазинах варьируется от 100 до 133 рублей.

«Кефирчиком могу вас (угостить). Ряженка есть <...> Стараюсь уже в это время не есть», — поделился Владимир Путин с журналистом Павлом Зарубиным.

Еще глава государства признался, что порой разрешает себе по вечерам выпить кефир.

Владимир Путин угостил кефиром журналистов и предложил им сладости, которые вручил ему президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Еще на кухне российского лидера можно заметить растворимый кофе, бумажные салфетки, соевый соус и мельницы для специй. Также в обеденной зоне располагается соковыжималка.

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Кошко: Французы возмущены тем, что Россию не пригласили на мероприятия к 9 мая
04 мая 2025, 16:14

Фото: istockphoto/SHansche

Французы возмущены тем, что представители России не были приглашены на торжественные мероприятия, посвящённые празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил один из организаторов памятной акции «Бессмертный полк» во Франции Дмитрий де Кошко.
В разговоре с РИА Новости он подчеркнул, что присоединение к шествию «Бессмертного полка» — это способ напомнить всем, что великие победители нацизма — это все народы Советского Союза и прежде всего России. Этим людям, по словам де Кошко, «должна» вся Европа.

«Но страны Запада не желают это помнить и потому не позвали Россию на памятные мероприятия в честь годовщины Победы», — сказал организатор акции.

Де Кошко подчеркнул, что Европа «не была фашистской до сих пор» благодаря Советскому Союзу и его народам. Он также напомнил, что акция «Бессмертный полк» пройдёт в Париже 8 мая. Шествие начнётся в 13:00 и пройдёт от площади Революции до кладбища Пер Лашез (Pere Lachaise).

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Путин назвал примирение с Украиной лишь вопросом времени
04 мая 2025, 13:51

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Примирение России с Украиной неизбежно, это лишь вопрос времени. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Такое мнение российский лидер высказал в беседе с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным, отвечая на вопрос о возможности примирения с «украинской частью русского народа».

«Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас. <...> Это вопрос времени», — сказал глава государства.

Кадры этого интервью вошли в новый документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». Премьера ленты выйдет в эфир 4 мая в 21:00 на телеканале «Россия 1». В ней рассказывается о важнейших событиях в России и в мире за последнюю четверть века.

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Хуситы после двух недель затишья ударили по израильскому аэропорту Бен-Гурион
04 мая 2025, 13:49

Фото: istockphoto/irontrybex

Представители йеменского шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой по израильскому аэродрому Бен-Гурион. Воздушная гавань находится в 14 километрах к юго-востоку от Тель-Авива, около города Лод.
В Сети уже появилось видео взрывов в районе аэропорта, сообщает издание Jewish News Syndicate (JNS). В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили падение ракеты в этом районе. Уточняется, что хуситы запустили ракету из Йемена, а израильские ПВО не смогли её перехватить. Ракета упала в районе третьего терминала Международного аэропорта Бен-Гурион.

В настоящее время воздушная гавань не принимает и не выпускает самолёты. Со стороны терминала поднимается чёрный дым. Изначально сообщалось об одном пострадавшем. По словам главы израильского Управления аэропортов, взрыв произошёл рядом с самолётами. Подробности происшествия и его последствия уточняются.

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