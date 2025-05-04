Путин рассказал о визитах внуков в Кремль

Президент РФ Владимир Путин объявил, что все время думает о преемнике, но выбор будет за россиянами. Об этом глава государства рассказал в интервью для документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия-1».