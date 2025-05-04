«Я всегда об этом думаю»: Путин высказался о преемнике

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин объявил, что все время думает о преемнике, но выбор будет за россиянами. Об этом глава государства рассказал в интервью для документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия-1».
Президент России ответил на вопрос, размышляет ли он о том, кто в будущем займет пост главы государства.
Российский лидер отметил, что все время оценивает потенциал тех, кто мог бы стать кандидатом на его должность.
Со слов Путина, в России должны появиться несколько человек, которые способны добиться доверия граждан, дабы у народа присутствовала возможность выбора.
Ранее Путин раскрыл наполнение своего холодильника и угостил журналистов кефиром.
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«Я всегда об этом думаю. Но в конечном счете выбор за людьми, за российским народом, за гражданами, за избирателями», — обратил внимание Владимир Путин.
Российский лидер отметил, что все время оценивает потенциал тех, кто мог бы стать кандидатом на его должность.
Со слов Путина, в России должны появиться несколько человек, которые способны добиться доверия граждан, дабы у народа присутствовала возможность выбора.
«Шансы сделать что-то по-серьезному вряд ли будут у человека, за которым не стоит доверие народа», — добавил российский лидер.
Ранее Путин раскрыл наполнение своего холодильника и угостил журналистов кефиром.
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Ольга Енгалычева