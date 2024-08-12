Путин рассказал об истреблении украинского народа главарями киевского режима

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что главари киевского режима встали на путь истребления украинского народа. Такое заявление российский лидер сделал на оперативном совещании в режиме видеоконференции.
«Главари киевского режима не только совершают преступление против российского народа, но по сути встали на путь и истребления самих украинцев. Украинского народа, которого своим, судя по всему, уже и не считают», — сказал он.
По его словам, потери ВСУ увеличиваются, в том числе и среди наиболее боеспособных частей и подразделений, которые киевские власти перебрасывают к границе Российской Федерации.
Ранее Минобороны России в ежедневной сводке сообщило, что потери украинских войск за минувшие сутки составили более 200 солдат и 30-ти единиц военной техники на Курском направлении.
Общие потери армии Украины за всё время ведения боевых действий на данном направлении составили до 1610 военных, 32 танка и 23 бронетранспортёра.
До этого глава государства заявил, что оценка действий ВСУ в Курской области будет обязательно дана, но позже, поскольку в настоящее время важнее выбить противника. После этого необходимо обеспечить надёжное прикрытие российского-украинской границы.
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Дарья Осипова