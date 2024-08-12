Российские военные уничтожили три крупных склада ВСУ с боеприпасами

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Военные ВС РФ уничтожили три крупных склада Вооруженных сил Украины с боеприпасами под Ореховым в Запорожье. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, информирует РИА Новости.
По его словам, на запорожской линии фронта инициатива полностью в руках российских военных.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Главы Минобороны России и Белоруссии обсудили текущую обстановку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«На ореховском направлении, в районе Орехова и пригорода уничтожено три крупных склада ВСУ с боеприпасами, что повлияло на обеспечение снарядами вражеской артиллерии», — сказал он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Главы Минобороны России и Белоруссии обсудили текущую обстановку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова