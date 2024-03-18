Путин озвучил главную задачу после выборов

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Нынешний президент России Владимир Путин объявил, что в настоящее время главная задача – двигаться вперед, передает РИА Новости.
На встрече с сопредседателями Избирательного штаба глава государства отметил, что за последние несколько месяцев была проделана большая работа.
Ранее президент РФ заявил, что мечтает о сильной и суверенной России. По его словам, результат выборов позволит этого добиться.
До этого российский лидер прокомментировал потенциальный военный конфликт России и НАТО, назвал катастрофической политическую ситуацию в США и раскрыл детали готовившегося обмена Навального* на западного политзаключенного.
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* Включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России
«Но без всякого сомнения основная задача сейчас заключается в том, чтобы не зафиксировать результаты выборов, а, наоборот, на основе этого результата двигаться вперед, выполняя все то, о чем мы говорили в ходе избирательной кампании», – подчеркнул Путин.
До этого российский лидер прокомментировал потенциальный военный конфликт России и НАТО, назвал катастрофической политическую ситуацию в США и раскрыл детали готовившегося обмена Навального* на западного политзаключенного.
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«Всё возможно в современном мире»: Путин высказался о конфликте Россия — НАТО
«Катастрофа, а не демократия»: Путин – о политической ситуации в США
Путин рассказал о планировавшемся обмене Навального на заключенного на Западе
* Включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России
Александр Климов