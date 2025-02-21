«Плавился, как эскимо»: Путин рассказал, почему «Орешник» не создали раньше

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Выступая на Форуме будущих технологий, президент России Владимир Путин объяснил, почему баллистическая ракетная система средней дальности «Орешник» не была создала раньше. Боеголовки созданы из уникальных материалов, которых в прежние времена ещё просто не существовали.
Эти материалы, созданные с помощью новейших технологий, способны выдерживать температуры, сравнимые с теми, которые фиксируются на поверхности Солнца, отметил российский лидер.
О разработке такой системы задумывались еще в конце 80-х годов, рассказал президент. Это было в то время, когда советские учёные проектировали систему планирующего блока «Авангард».
18 февраля глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил на выставке вооружений IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ), что иностранцы проявляют большую заинтересованность в российском «Орешнике».
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О разработке такой системы задумывались еще в конце 80-х годов, рассказал президент. Это было в то время, когда советские учёные проектировали систему планирующего блока «Авангард».
«Ещё в конце 80-х годов прошлого века задумывались, чтобы сделать такие системы, но не могли, потому что не было материалов. Вот в чем проблема. Сделали образец, а он летит и плавится, как эскимо», — сказал российский лидер.
18 февраля глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил на выставке вооружений IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ), что иностранцы проявляют большую заинтересованность в российском «Орешнике».
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Александр Бойцов