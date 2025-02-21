«Вам не все рады»: Путин поручил обеспечить преимущества российским брендам перед западными фирмами

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин поручил разработать меры по сохранению преимуществ для отечественных производителей и компаний при обострении конкуренции. А оно неизбежно произойдёт после возвращения в Россию западных фирм.
Об этом глава российского государства сообщил во время своего выступления на пленарной сессии форума «Технологии будущего».
Он отметил, что в рамках Всемирной торговой организации Западу удалось создать отечественным компаниям определённые трудности, несмотря на в целом провал антироссийской санкционной политики. Возвращение иностранных фирм на российский рынок должно быть строго регламентировано, подчеркнул Путин.
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«Я прошу правительство подумать над тем, как нам отрегулировать взаимодействие наших предприятий и предприятий наших конкурентов с тем, чтобы обеспечить национальным производителям определенные преимущества», — сказал президент.
Он отметил, что в рамках Всемирной торговой организации Западу удалось создать отечественным компаниям определённые трудности, несмотря на в целом провал антироссийской санкционной политики. Возвращение иностранных фирм на российский рынок должно быть строго регламентировано, подчеркнул Путин.
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Александр Бойцов