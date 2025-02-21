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«Вам не все рады»: Путин поручил обеспечить преимущества российским брендам перед западными фирмами

Путин поручил после возврата западных фирм сохранить преимущества бизнесу РФ
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин поручил разработать меры по сохранению преимуществ для отечественных производителей и компаний при обострении конкуренции. А оно неизбежно произойдёт после возвращения в Россию западных фирм.
Об этом глава российского государства сообщил во время своего выступления на пленарной сессии форума «Технологии будущего».

«Я прошу правительство подумать над тем, как нам отрегулировать взаимодействие наших предприятий и предприятий наших конкурентов с тем, чтобы обеспечить национальным производителям определенные преимущества», — сказал президент.

Он отметил, что в рамках Всемирной торговой организации Западу удалось создать отечественным компаниям определённые трудности, несмотря на в целом провал антироссийской санкционной политики. Возвращение иностранных фирм на российский рынок должно быть строго регламентировано, подчеркнул Путин.

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#рынок
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#путин
Дональд Трамп назвал истинных виновников конфликта на Украине
Трамп не считает Россию виновной в возникновении украинского конфликта
22 февраля 2025, 07:48

Фото: whitehouse.gov

В возникновении затяжного и кровопролитного украинского конфликта нет никакой вины России. Настоящими виновниками начала военных действий являются бывший американский президент Джозеф Байден и глава киевского режима Владимир Зеленский.
Об этом в эфире радиостанции Fox News заявил вновь избранный и вступивший в должность в январе хозяин Белого дома Дональд Трамп. Он подчеркнул, что придерживался такой точки зрения изначально.

«Каждый раз, когда я говорю, что Россия не виновата, на меня всегда обрушиваются лживые СМИ», — посетовал Трамп.

Сразу после этого он добавил, что, по его мнению, «Байден говорил неправильные слова, Зеленский говорил неправильные слова». Американский лидер также уточнил, что на Украину напал кто-то, кто намного больше и намного сильнее, что плохо». Однако, тут же оговорился президент США, с Россией можно было «легко договориться, чтобы Москва воздержалась от проведения спецоперации.

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«Не поеду»: Трамп опроверг информацию о предстоящем визите в Москву на День Победы
Трамп: Визит в Москву в дни празднования 80-летия Победы не планируется
22 февраля 2025, 07:18

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Вновь избранный президент США Дональд Трамп опроверг информацию о готовящемся визите в Москву в дни празднования 80-летия победы союзников во Второй мировой войне.
Об этом сообщили корреспонденты пула Белого дома. Стоит отметить, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также опроверг наличие договорённостей о визите американского лидера в Россию на 9 Мая. Ранее сообщение о том, что «новый-старый» хозяин Белого дома посетит Москву в дни праздничных торжеств появилось на страницах французского журнала Le Point.

«Нет, я не поеду», — вполне определённо сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Что касается предстоящей встречи российского и американского президентов, то она пройдёт раньше их возможных визитов в Вашингтон и Москву соответственно. Об этом ранее сообщил Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Однако, по словам представителя Кремля, Владимир Путин и Дональд Трамп уже обменялись взаимными приглашениями.

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#сша
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Турция ожидает с визитом главу МИД РФ Лаврова и председателя СФ Матвиенко
22 февраля 2025, 04:56

Фото: iStock/george tsartsianidis

Турция ожидает с визитом главу МИД РФ Сергея Лаврова и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко. Об этом рассказали на телеканале A Haber.
«Сначала Турцию 23-24 февраля посетит министр иностранных дел Лавров, а затем 26-27 февраля - председатель Совета Федерации Матвиенко», — говорится в сообщении.

О причинах визита представителей РФ пока не уточняется. К тому же нет информации о том, будет ли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично встречаться с Лавровым.

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#россия
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#лавров
#рф
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#турция
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«Плавился, как эскимо»: Путин рассказал, почему «Орешник» не создали раньше
Путин рассказал, почему «Орешник» не создали раньше
21 февраля 2025, 22:31

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Выступая на Форуме будущих технологий, президент России Владимир Путин объяснил, почему баллистическая ракетная система средней дальности «Орешник» не была создала раньше. Боеголовки созданы из уникальных материалов, которых в прежние времена ещё просто не существовали.
Эти материалы, созданные с помощью новейших технологий, способны выдерживать температуры, сравнимые с теми, которые фиксируются на поверхности Солнца, отметил российский лидер.

О разработке такой системы задумывались еще в конце 80-х годов, рассказал президент. Это было в то время, когда советские учёные проектировали систему планирующего блока «Авангард».

«Ещё в конце 80-х годов прошлого века задумывались, чтобы сделать такие системы, но не могли, потому что не было материалов. Вот в чем проблема. Сделали образец, а он летит и плавится, как эскимо», — сказал российский лидер.

18 февраля глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил на выставке вооружений IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ), что иностранцы проявляют большую заинтересованность в российском «Орешнике».

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#ученые
#президент
#иностранцы
#авангард
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Лавров: Не все члены НАТО разделяют «хотелки» Зеленского
Лавров назвал «вакханалией» действия генерального секретаря НАТО Рютте
21 февраля 2025, 22:18

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призывает Зеленского стоять на своем вплоть до начала переговоров по Украине. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
На пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел G20 в Йоханнесбурге Лавров сказал, что, по данным российской стороны, Рютте подчеркивает недопустимость для Киева даже каких-либо намеков на смягчение позиции и «тем более, как они говорят, территориальных уступок».

Лавров считает, что Рютте злоупотребляет своими функциональными обязанностями, назвал его действия «вакханалией», отметив, что такую непримиримую и кровожадную позицию по Украине разделяют далеко не все члены Североатлантического альянса.

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