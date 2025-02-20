Опубликовано «пророчество» Ванги на 2025 год о России и Путине

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
«Пророчество» болгарской прорицательницы Ванги (Вангелия Пандева Гуштерова) о мировом господстве России и ее лидере Владимире Путине в 2025 году опубликовало британское издание Metro.
«Одна из самых известных в мире ясновидцев предсказала мрачное будущее для Европы в 2025 году… Она также предсказала, что Владимир Путин станет «властелином мира», а Европа превратится в «пустыню», — говорится в материале.Журналисты отметили, сославшись на слова Ванги, что, с ее слов, «Россия не только выживет, но и будет господствовать в мире». Авторы статьи добавили, что все «пророчества» Ванги воспринимаются отчасти со скепсисом, хотя, считают обозреватели, «трудно отрицать сходство» ее слов и текущей реальности.
Ранее стало известно, как США отказались называть Россию.
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