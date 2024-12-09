В Кремле ответили, кто решил предоставить Асаду политическое убежище

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Решение предоставить сирийскому президенту Башару Асаду политическое убежище в России принимал глава государства Владимир Путин, сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Перед этим стало известно, что Асад снял с себя президентские полномочия и прибыл в Москву с семьей, поскольку Россия предоставила политику убежище.
Также сообщалось, что Иран не стал помогать Сирии, поскольку опасался возможных атак с израильской стороны. В исламской республике Асада обвинили в плохой подготовке к наступлению повстанцев.
Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце ноября террористические формирования атаковали Алеппо и Идлиб. Тогда Асад заявлял о том, что страна справится при помощи союзников.
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Также сообщалось, что Иран не стал помогать Сирии, поскольку опасался возможных атак с израильской стороны. В исламской республике Асада обвинили в плохой подготовке к наступлению повстанцев.
Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце ноября террористические формирования атаковали Алеппо и Идлиб. Тогда Асад заявлял о том, что страна справится при помощи союзников.
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Никита Кротов