Достижения.рф

Трамп отказывается ждать месяц до новых переговоров по Украине

Трамп намерен добиться урегулирования конфликта на Украине в кратчайшие сроки
Фото: Istock/lucky-photographer

Президент США Дональд Трамп настаивает на срочном мирном урегулировании конфликта на Украине и отвергает предложения отложить следующую встречу на месяц, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.



Вашингтон активно обсуждает с Москвой и Киевом возможные места проведения встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, однако детали переговоров остаются конфиденциальными. Левитт отказалась подтвердить или опровергнуть сообщения о предложении России провести переговоры в Москве, подчеркнув, что Белый дом сосредоточен на достижении прочного мира, а не на географических аспектах.

Ключевым элементом будущего урегулирования должны стать гарантии безопасности для Украины, которые сохранят силу даже после окончания президентского срока Трампа. США готовы обсуждать с Россией приемлемые формулировки таких гарантий, чтобы обеспечить долгосрочную стабильность в регионе. Левитт подчеркнула, что администрация Трампа стремится к быстрому прогрессу, а не к затягиванию процесса.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что Трамп получил приглашение посетить Россию. В ходе телефонного разговора в ночь на 19 августа Путин и Трамп согласовали необходимость урегулирования украинского кризиса таким образом, чтобы он больше не повторялся, а также обеспечения законных прав всех народов и стран. Координацией дальнейших переговоров займутся вице-президент США Дж.Д. Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф.

Елизавета Теодорович

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0