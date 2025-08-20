Трамп отказывается ждать месяц до новых переговоров по Украине

20 августа 2025, 00:31

Трамп намерен добиться урегулирования конфликта на Украине в кратчайшие сроки

Фото: Istock/lucky-photographer

Президент США Дональд Трамп настаивает на срочном мирном урегулировании конфликта на Украине и отвергает предложения отложить следующую встречу на месяц, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.