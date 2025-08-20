Трамп отказывается ждать месяц до новых переговоров по Украине
Президент США Дональд Трамп настаивает на срочном мирном урегулировании конфликта на Украине и отвергает предложения отложить следующую встречу на месяц, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
Вашингтон активно обсуждает с Москвой и Киевом возможные места проведения встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, однако детали переговоров остаются конфиденциальными. Левитт отказалась подтвердить или опровергнуть сообщения о предложении России провести переговоры в Москве, подчеркнув, что Белый дом сосредоточен на достижении прочного мира, а не на географических аспектах.
Ключевым элементом будущего урегулирования должны стать гарантии безопасности для Украины, которые сохранят силу даже после окончания президентского срока Трампа. США готовы обсуждать с Россией приемлемые формулировки таких гарантий, чтобы обеспечить долгосрочную стабильность в регионе. Левитт подчеркнула, что администрация Трампа стремится к быстрому прогрессу, а не к затягиванию процесса.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что Трамп получил приглашение посетить Россию. В ходе телефонного разговора в ночь на 19 августа Путин и Трамп согласовали необходимость урегулирования украинского кризиса таким образом, чтобы он больше не повторялся, а также обеспечения законных прав всех народов и стран. Координацией дальнейших переговоров займутся вице-президент США Дж.Д. Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф.
