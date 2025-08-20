Трамп заявил Макрону, что Путин хочет сделки ради него

20 августа 2025, 02:44

Дональд Трамп сообщил Эммануэлю Макрону о мнении Владимира Путина по сделке

Фото: Margo Martin/X*

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с лидерами ЕС заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что глава РФ Владимир Путин, по его мнению, хочет заключить сделку по Украине ради него.





«Я думаю, что Путин хочет заключить сделку. Я думаю, он хочет заключить сделку ради меня, вы понимаете?.. Как бы безумно это ни звучало», — приводит слова Трампа телеканал.