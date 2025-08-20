Трамп заявил Макрону, что Путин хочет сделки ради него
Дональд Трамп сообщил Эммануэлю Макрону о мнении Владимира Путина по сделке
Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с лидерами ЕС заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что глава РФ Владимир Путин, по его мнению, хочет заключить сделку по Украине ради него.
Президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что лидер РФ Владимир Путин хочет заключить сделку по Украине якобы ради главы Штатов. Как сообщает телеканал Fox News, Трамп прошептал об этом Макрону в момент, когда микрофон был оставлен включенным.
«Я думаю, что Путин хочет заключить сделку. Я думаю, он хочет заключить сделку ради меня, вы понимаете?.. Как бы безумно это ни звучало», — приводит слова Трампа телеканал.В понедельник президент США Дональд Трамп сначала принял в Белом доме Владимира Зеленского, а затем началась встреча с участием лидеров стран ЕС. Во время визита в Белый дом Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф от украинского военного, а Трамп подарил украинскому лидеру символические ключи от Белого дома.
Также президент США показал Зеленскому и Макрону свою коллекцию кепок, среди которых были кепки с надписями «Американский залив», «Еще четыре года», «Трамп был во всем прав», а также кепка «Трамп 2028».
* — запрещена на территории России