Дональд Трамп: Риск глобального конфликта снят благодаря диалогу с Россией
Президент США Дональд Трамп объявил, что мир больше не находится на грани Третьей мировой войны, и выразил оптимизм относительно урегулирования конфликта на Украине после переговоров с Владимиром Путиным.
В интервью радиоведущему Марку Левину Трамп подчеркнул, что ранее мир действительно двигался к крупному конфликту, но сейчас эта угроза устранена:
«Думаю, все шло к Третьей мировой войне, но теперь этого больше не будет. Это приятный момент — вам больше не придётся об этом беспокоиться».Он связал изменения с налаженным диалогом с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что взаимопонимание между лидерами ядерных держав критически важно для глобальной безопасности. Ранее, в феврале 2024 года, Трамп предупреждал, что политика администрации Байдена может привести к войне в течение девяти месяцев.
Оптимизм Трампа основан на прогрессе в урегулировании украинского кризиса. После саммита на Аляске (15 августа 2025 года) и переговоров с Зеленским в Вашингтоне стороны договорились о подготовке встречи Путина и Зеленского при посредничестве США.
Трамп заявил, что лично предотвратил эскалацию. Однако эксперты отмечают, что ключевые разногласия — включая статус Крыма и Донбасса — сохраняются, а гарантии безопасности для Киева пока не согласованы с Москвой.