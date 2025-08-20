Дональд Трамп: Риск глобального конфликта снят благодаря диалогу с Россией

20 августа 2025, 01:52

Президент США Дональд Трамп объявил, что мир больше не находится на грани Третьей мировой войны, и выразил оптимизм относительно урегулирования конфликта на Украине после переговоров с Владимиром Путиным.





В интервью радиоведущему Марку Левину Трамп подчеркнул, что ранее мир действительно двигался к крупному конфликту, но сейчас эта угроза устранена:





«Думаю, все шло к Третьей мировой войне, но теперь этого больше не будет. Это приятный момент — вам больше не придётся об этом беспокоиться».

