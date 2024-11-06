Совет Федерации ратифицировал договор о стратегическом партнёрстве с КНДР

Фото: istockphoto/Andrea Nicolini
Совет Федерации Федерального собрания РФ одобрил ратификацию Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с КНДР. Документ подписали 19 июня президент РФ Владимир Путин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын во время визита российского лидера в Пхеньян.
Этот договор закладывает фундамент всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран и основан на принципах взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела. Кроме того, документ будет способствовать установлению справедливого многополярного миропорядка.
Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко подчеркнул, что данный договор не предполагает создания военного союза. Новое соглашение между Российской Федерацией и КНДР вступит в силу с момента обмена ратификационными грамотами и будет действовать бессрочно.
Читайте также:
Песков прокомментировал сообщения о присутствии КНДР в зоне СВО
США и Южная Корея разработали план ответа на сотрудничество России и КНДР
В Южной Корее сделали заявление о военном сотрудничестве России и КНДР
Александр Бойцов