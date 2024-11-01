США и Южная Корея разработали план ответа на сотрудничество России и КНДР

Представители США и Южной Кореи разработали план ответа на военно-техническое сотрудничество между Россией и Северной Кореей, однако публично обнародовать его не станут. Об этом сообщается в совместном заявлении по итогам переговоров с участием глав дипломатических и военных ведомств двух стран.