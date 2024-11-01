США и Южная Корея разработали план ответа на сотрудничество России и КНДР

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Представители США и Южной Кореи разработали план ответа на военно-техническое сотрудничество между Россией и Северной Кореей, однако публично обнародовать его не станут. Об этом сообщается в совместном заявлении по итогам переговоров с участием глав дипломатических и военных ведомств двух стран.
В документе указывается, что Вашингтон и Сеул определили меры по реагированию на вызовы, которые связаны с наращиванием сотрудничества Москвы и Пхеньяна в сфере безопасности, а также решили внимательно следить за оказываемой Россией помощью КНДР.
Также стороны заявили, что «будут выставлять напоказ» все зафиксированные факты взаимодействия РФ и КНДР в военной сфере.
При этом в документе не сказано, как на практике будет реализовываться американо-южнокорейский план действий против России и Северной Кореи.
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Также стороны заявили, что «будут выставлять напоказ» все зафиксированные факты взаимодействия РФ и КНДР в военной сфере.
При этом в документе не сказано, как на практике будет реализовываться американо-южнокорейский план действий против России и Северной Кореи.
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Анастасия Чинкова