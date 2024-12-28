Путин разрешил банкам открывать вклады без присутствия клиентов

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания вплоть до пожизненного лишения свободы за организацию или участие в вооруженном мятеже, который повлёк за собой смерть человека или иные тяжкие последствия. Документ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.