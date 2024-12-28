Путин разрешил банкам открывать вклады без присутствия клиентов

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности открытия вклада банками без присутствия клиента, но при его дистанционной идентификации с помощью биометрии. Соответствующий документ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что принятым документом вносятся изменения в федеральный закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, которые получены преступным путём, и финансированию терроризма.
Закон вводит норму в части предоставления банковским клиентам возможности открывать рублевые счета (вклады) и получать кредиты без личного присутствия. При этом необходимо проведение процедуры идентификации при помощи единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системой через официальный сайт банка или его мобильное приложение.
Кроме того, законом вносятся изменения в части корректировки ссылок на законодательство, которое регулирует обработку биометрических персональных данных и наименования единой биометрической системы.
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Закон вводит норму в части предоставления банковским клиентам возможности открывать рублевые счета (вклады) и получать кредиты без личного присутствия. При этом необходимо проведение процедуры идентификации при помощи единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системой через официальный сайт банка или его мобильное приложение.
Кроме того, законом вносятся изменения в части корректировки ссылок на законодательство, которое регулирует обработку биометрических персональных данных и наименования единой биометрической системы.
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Анастасия Чинкова