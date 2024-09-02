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Путин разъяснил, что иностранные СМИ должны усвоить в России

Путин: иностранным СМИ в России надо понимать необходимость соблюдения законов
02 сентября 2024, 07:57
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что иностранным СМИ в РФ надо понимать необходимость соблюдения законов. Об этом он сказал в интервью монгольской газете «Оноодор», текст которого опубликован на сайте Кремля.
«Единственное требование к ним — соблюдение российского законодательства. Это должны понимать иностранные корреспонденты, аккредитованные в нашей стране», — отметил президент.

По его словам, так будет сохранен баланс между национальной безопасностью и свободой прессы. Помимо этого, он подчеркнул, что власти Российской Федерации работают с разными средствами массовой информации вне зависимости от редакционной политики.



Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Улан-Батор и Москва ведут переговоры о межправительственном соглашении, касающемся поставок топлива и горюче-смазочных материалов в Монголию по сниженным ценам. Напомним, что российский лидер 3 сентября посетит Монголию с официальным визитом.

До этого глава государства сообщил, что Украина стала разменной монетой для геополитических амбиций Запада. Он подчеркнул, что Запад планомерно распространяет идею о том, что Российская Федерация – извечный враг Украины.

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Путин заявил, что РФ обсуждает с Монголией поставки топлива по льготным ценам
02 сентября 2024, 07:16

Фото: сайт Кремля

Улан-Батор и Москва ведут переговоры о межправительственном соглашении, касающемся поставок топлива и горюче-смазочных материалов в Монголию по сниженным ценам. Об этом заявил президент России Владимир Путин, информирует ТАСС.
«Неизменно откликаемся на просьбы монгольских друзей о содействии в обеспечении возрастающих потребностей в топливе и ГСМ по льготным ценам. Ведется согласование соответствующего межправительственного соглашения», — сказал Путин.

По его словам, Россия и Монголия последние годы обсуждают несколько новых проектов в промышленности и экономике. Среди них идет обсуждение строительства трансмонгольского газопровода из России в Китай, а также модернизация и повышение эффективности совместного предприятия Улан-Баторской железной дороги, участие корпорации «Роснефть» в создании топливозаправочного комплекса для нового международного аэропорта Чингисхан в Улан-Баторе и реконструкция ТЭЦ-3 в Улан-Баторе с привлечением компании «Интер РАО-экспорт».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ненависть ко всему русскому стала официальной идеологией на Украине. По его словам, неонацистские группировки организовали государственный переворот в Украине в 2014 году и с тех пор стали доминировать во всей политике в Киеве.

До этого Путин заявил, что Украина стала разменной монетой для геополитических амбиций Запада. Он подчеркнул, что Запад планомерно распространяет идею о том, что Российская Федерация – извечный враг Украины.

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Подарок Хрущева и неонацисты во власти: Путин развернуто высказался об Украине
Путин назвал причины трагедии на Украине и высказался о статусе Крыма
02 сентября 2024, 07:02

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин дал интервью газете «Оноодор» в преддверии своего визита в Монголию. В нем глава государства порассуждал об украинских неонацистах о решениях лидеров СССР как об истоках проблем современного Киева. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Путин назвал причины трагедии Украины


Российский лидер заявил, что главная причина трагедии в Киеве – антироссийская политика западных стран, прежде всего США. На протяжении десятилетий Вашингтон пытается сохранить полный контроль над Украиной. Он финансировал антироссийские организации и насаждал идею о том, что Российская Федерация – извечный враг Украины и главная угроза ее существованию , отметил Путин.

«Сегодня мы наблюдаем закономерный итог разрушительной стратегии Запада в отношении Украины. Причем западные элиты продолжают оказывать сегодняшнему режиму масштабную политическую, финансовую и военную поддержку, рассматривая его в качестве орудия борьбы с Россией», – объяснил глава государства.

Путин отметил, что в 2014 году США организовали государственный переворот в Украине руками неонацистских группировок, которые затем стали определять всю политику Киева. Он также подчеркнул, что после переворота официальная идеология Украины сменилась на ненависть ко всему русскому, что привело к массовым убийствам мирных жителей в Донбассе.

«Мы продолжим последовательное выполнение всех поставленных задач в рамках специальной военной операции для обеспечения безопасности России, наших граждан», – заявил президент.

Путин рассказал об определяющих государственный курс Украины неонацистах
Путин рассказал об определяющих государственный курс Украины неонацистах

Путин дал оценку решениям советского руководства по украинскому вопросу


По словам президента, внешние и внутренние факторы, а также решения советского руководства сыграли негативную роль в сложившейся ситуации в Украине. Российский лидер напомнил, что процесс создания соседних государств начался сразу после революции 1917 года. Путин отметил, что после Великой Отечественной войны Иосиф Сталин включил часть территорий Польши, Румынии и Венгрии в состав Украинской ССР (УССР).

Путин заявил о негативной роли лидеров СССР в ситуации на Украине
Путин заявил о негативной роли лидеров СССР в ситуации на Украине

Путин напомнил, что лидер СССР Никита Хрущев передал Украине Крым, а границы союзных республик в составе СССР были нарезаны «очень произвольно», исходя из «пролетарской необходимости». В результате Украина получила промышленный регион Донбасс, где проживает большое количество русского населения.

Путин перечислил условия, необходимые для прекращения конфликта на Украине


14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел, Путин изложил свои взгляды на мирное завершение конфликта в Украине. Согласно его условиям, соседняя страна должна стать внеблоковой, нейтральной и свободной от ядерного оружияия. Западные страны должны отменить антироссийские санкции и закрепить это в международных документах.

Российское руководство также заявило, что ДНР, ЛНР, Запорожская область, Херсонская область и Крым должны быть официально признаны частью России. Украина должна вывести свои войска из этих регионов, после чего боевые действия должны быть немедленно прекращены. По словам Путина, это означает не временную заморозку конфликта, а окончательное прекращение боевых действий.

В то же время, обсуждая возможность переговоров с Киевом, он отметил, что легитимность Владимира Зеленского как президента Украины не может быть восстановлена. По словам Путина, легитимным институтом Украины является Верховная Рада.

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В США заявили о тяжелом ударе для Шольца
Bloomberg: поражения на выборах в Саксонии и Тюрингии – удар для Шольца
02 сентября 2024, 06:41

Фото: сайт Кремля

Поражение коалиции власти на региональных выборах в Тюрингии и Саксонии нанесло серьезный удар по позициям канцлера Германии Олафа Шольца, сообщает американское информационное агентство Bloomberg.
«Популисты унизили Шольца резким ростом популярности на региональных выборах», – отмечается в материале авторов.

По мнению журналистов, стагнация немецкой экономики снизила рейтинг правящей коалиции до исторического минимума. Берлину следует ожидать очередного поражения на местных выборах, предупреждает агентство.

Провал коалиции может вызвать дискуссию о том, сможет ли Шольц возглавить социал-демократов на федеральных выборах в следующем году, отмеча/т авторы статьи.

Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) победила на выборах в Тюрингии, получив 32 из 88 мест в региональном парламенте. АдГ выступает против поставок оружия Киеву и за переговоры с Россией.

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#олаф шольц
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#выборы
#сша
#германия
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В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
02 сентября 2024, 06:19

Фото: istockphoto/dzika_mrowka

В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, передает украинская газета «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
«Взрывы в Киеве и Харькове», — сообщается в публикации.

Ранее в городе Сумы на севере Украины произошел взрыв, в результате которого были повреждены два предприятия.

Напомним, Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, вскоре после теракта на Крымском мосту, который, по оценкам российских властей, был организован украинскими спецслужбами. Основными целями атак стали объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей территории Украины. С тех пор воздушная тревога звучит ежедневно в различных регионах страны, а иногда и по всей ее территории.

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#киев
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#россия
#воздушная тревога
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Поддерживающая Россию партия выиграла на выборах в Германии
Поддерживающая Россию партия АдГ выиграла выборы в Германии
02 сентября 2024, 06:11

Фото: istockphoto / bizoo_n

Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) победила на выборах в Тюрингии, это подтвердили официальные результаты, сообщает РИА Новости.
Партия получила 32 из 88 мест в региональном парламенте. Как и партия «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» (BSW), АдГ выступает против поставок оружия Киеву и за переговоры с Россией.

Издание Financial Times назвала причины победы АдГ в Тюрингии. Утверждается, что в интересах немецких избирателей изменить политический курс страны, включая вопрос о помощи Украине. Как отмечают авторы, впервые после войны ультраправая партия победила на региональных выборах. Немаловажную роль в победе АдГ сыграло и негативное отношение немцев к поддержке Киева.

Ранее стало известно, что АдГ пыталась создать в Европарламенте группу под названием «Суверенисты», которая симпатизирует России.

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#германия
#партия
#выборы
#украина
#европа
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В Курчатове рассказали об опытах Запада в психбольницах Украины
Ковальчук: Запад проводит опыты по созданию биооружия в психбольницах Украины
02 сентября 2024, 06:09

Фото: iStock/andrey shalar

Западные страны проводят эксперименты по созданию биологического и химического оружия в психиатрических больницах Украины и Грузии. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, информирует ТАСС.
«На Украине под Харьковом, в Грузии в нарушение всех норм морали и права они проводили опаснейшие исследования на пациентах психиатрических больниц с целью создания биологического и нового химического оружия», – рассказал он.

По словам руководителя центра, биологическое оружие является оружием неявного применения и представляет собой глобальную угрозу. Также он отметил, что в настоящее время можно модифицировать любой вирус, придав ему определенные свойства, или создать совершенно новый. Ковальчук подчеркнул, что именно по этой причине после распада Советского Союза США вошли во все бывшие советские республики и взяли под контроль санитарно-эпидемиологические станции и «все коллекции вирусов и бактерий».

Ранее Роберт Кеннеди-младший заявил, что американская лаборатория в Украине была создана для исследования и производства новых видов биологического оружия.

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#оружие
#украина
#сша
#вирус
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Абхазия заявил о желании вступить в ООН
Глава МИД Абхазии Шамба: республика планирует вступить в ООН
02 сентября 2024, 05:58

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Абхазия планирует вступить в Организацию Объединенных Наций (ООН). Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Шамба газете «Известия».
Он подчеркнул, что это одна из главных целей Абхазии.

«Он подчеркнул, что это это является одной из основных целей Абхазии. «Это конечная цель самого процесса по широкому международному признанию нашей страны», – цитирует главу МИДа газета.

В то же время он признал, что давление со стороны США и ЕС затрудняет для Абхазии установление контактов с другими странами. Политик также добавил, что республика сталкивается с политикой двойных стандартов.

Ранее заместитель министра иностранных дел Абхазии Одиссей Бигвава заявил, что решение России о признании независимости и суверенитета Абхазии и Южной Осетии было обусловлено защитой народов этих республик.

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#абхазия
#сша
#ес
#мид
#южная осетия
#россия
#оон
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Администрация Байдена получила обвинения в причастности к торговле детьми и наркотиками
NYP: администрацию Байдена обвиняют в торговле детьми из-за ситуации на границе
02 сентября 2024, 05:54

kremlin

Администрация президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис обвиняется в причастности к торговле детьми и наркотиками. С таким заявлением выступил генеральный директор компании Goya Foods Роберт Унануэ, передает New York Post (NYP).
Он отметил, что Вашингтон не справляется с контролем южной границы. По словам Унануэ, сальвадорские банды и десятки банд из Венесуэлы и других стран проникают в США, совершают налеты на пригородные районы и терроризируют людей.

Ранее Дональд Трамп-младший, сын кандидата в президенты США Дональда Трампа, назвал Камалу Харрис «царицей границ» и указал на ее разрушительную миграционную политику.

Одним из ключевых направлений вице-президентства Камалы Харрис была нелегальная миграция, и большинство ограничений, введенных Трампом, были отменены при Байдене. Несмотря на сотрудничество с лидерами стран Центральной Америки в разработке мер по сдерживанию потока беженцев, число нелегальных пересечений границы достигло исторического максимума.

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#сша
#мигранты
#венесуэла
#камала харрис
#джозеф байден
#дональд трамп
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Путин назвал цель западных стран на Украине
Путин: Запад десятилетиями добивался полного контроля над Украиной
02 сентября 2024, 05:43

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Президент России Владимир Путин заявил, что целью США и Запада является установление полного контроля над Украиной. Для этого они поддерживают националистические и антироссийские организации, рассказал российский лидер в интервью монгольской газете «Оноодор».
«На протяжении десятилетий они добивались полного контроля над Украиной. Планомерно насаждали концепцию, что Россия якобы является вечным врагом Украины, главной угрозой ее существования», – объяснил президент.

Путин подчеркнул, что официальной идеологией Украины стала ненависть ко всему русскому, включая русский язык и православие. По его словам, антироссийская политика западных стран, прежде всего США, является главной причиной украинской трагедии.

Ранее Владимир Путин заявлял, что неонацистские группировки организовали переворот в Украине в 2014 году. Затем они стали определять общую государственную политику в Киеве.

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#украина
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