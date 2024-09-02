Путин разъяснил, что иностранные СМИ должны усвоить в России

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что иностранным СМИ в РФ надо понимать необходимость соблюдения законов. Об этом он сказал в интервью монгольской газете «Оноодор», текст которого опубликован на сайте Кремля.
«Единственное требование к ним — соблюдение российского законодательства. Это должны понимать иностранные корреспонденты, аккредитованные в нашей стране», — отметил президент.
По его словам, так будет сохранен баланс между национальной безопасностью и свободой прессы. Помимо этого, он подчеркнул, что власти Российской Федерации работают с разными средствами массовой информации вне зависимости от редакционной политики.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Улан-Батор и Москва ведут переговоры о межправительственном соглашении, касающемся поставок топлива и горюче-смазочных материалов в Монголию по сниженным ценам. Напомним, что российский лидер 3 сентября посетит Монголию с официальным визитом.
До этого глава государства сообщил, что Украина стала разменной монетой для геополитических амбиций Запада. Он подчеркнул, что Запад планомерно распространяет идею о том, что Российская Федерация – извечный враг Украины.
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