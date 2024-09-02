Подарок Хрущева и неонацисты во власти: Путин развернуто высказался об Украине

Президент России Владимир Путин дал интервью газете «Оноодор» в преддверии своего визита в Монголию. В нем глава государства порассуждал об украинских неонацистах о решениях лидеров СССР как об истоках проблем современного Киева. Подробнее читайте в материале «Радио 1».