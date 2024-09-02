Подарок Хрущева и неонацисты во власти: Путин развернуто высказался об Украине

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин дал интервью газете «Оноодор» в преддверии своего визита в Монголию. В нем глава государства порассуждал об украинских неонацистах о решениях лидеров СССР как об истоках проблем современного Киева. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Путин назвал причины трагедии Украины
Российский лидер заявил, что главная причина трагедии в Киеве – антироссийская политика западных стран, прежде всего США. На протяжении десятилетий Вашингтон пытается сохранить полный контроль над Украиной. Он финансировал антироссийские организации и насаждал идею о том, что Российская Федерация – извечный враг Украины и главная угроза ее существованию , отметил Путин.
«Сегодня мы наблюдаем закономерный итог разрушительной стратегии Запада в отношении Украины. Причем западные элиты продолжают оказывать сегодняшнему режиму масштабную политическую, финансовую и военную поддержку, рассматривая его в качестве орудия борьбы с Россией», – объяснил глава государства.
Путин отметил, что в 2014 году США организовали государственный переворот в Украине руками неонацистских группировок, которые затем стали определять всю политику Киева. Он также подчеркнул, что после переворота официальная идеология Украины сменилась на ненависть ко всему русскому, что привело к массовым убийствам мирных жителей в Донбассе.
«Мы продолжим последовательное выполнение всех поставленных задач в рамках специальной военной операции для обеспечения безопасности России, наших граждан», – заявил президент.
Путин рассказал об определяющих государственный курс Украины неонацистах
Путин дал оценку решениям советского руководства по украинскому вопросу
Путин заявил о негативной роли лидеров СССР в ситуации на Украине
Путин напомнил, что лидер СССР Никита Хрущев передал Украине Крым, а границы союзных республик в составе СССР были нарезаны «очень произвольно», исходя из «пролетарской необходимости». В результате Украина получила промышленный регион Донбасс, где проживает большое количество русского населения.
Путин перечислил условия, необходимые для прекращения конфликта на Украине
14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел, Путин изложил свои взгляды на мирное завершение конфликта в Украине. Согласно его условиям, соседняя страна должна стать внеблоковой, нейтральной и свободной от ядерного оружияия. Западные страны должны отменить антироссийские санкции и закрепить это в международных документах.
Российское руководство также заявило, что ДНР, ЛНР, Запорожская область, Херсонская область и Крым должны быть официально признаны частью России. Украина должна вывести свои войска из этих регионов, после чего боевые действия должны быть немедленно прекращены. По словам Путина, это означает не временную заморозку конфликта, а окончательное прекращение боевых действий.
В то же время, обсуждая возможность переговоров с Киевом, он отметил, что легитимность Владимира Зеленского как президента Украины не может быть восстановлена. По словам Путина, легитимным институтом Украины является Верховная Рада.
Читайте также:
Путин назвал передачу Крыма Украине подарком Хрущева
Путин охарактеризовал ненависть ко всему русскому как официальную идеологию Украины
Путин рассказал о травле Западом российских журналистов
Александр Климов