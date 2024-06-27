Стало известно, что НАТО предложит Украине на июльском саммите

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Украину на саммите НАТО не пригласят в Североатлантический альянс. Однако будет объявлено о создании миссии блока в Германии для координации всех видов помощи ей. Об этом пишет NYT.
Саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9 — 11 июля. Отмечается, что собеседники издания назвали создание миссии мощным сигналом о союзнической приверженности помогать бывшей советской республике в долгосрочной перспективе. Это будет гарантией поддержки Украины, даже если на выборах президента в США победит Дональд Трамп. В число функций указанной миссии будет входить координация помощи от разных стран, которые поставляют Украине ПВО и артиллерию, а также обучение солдат ВСУ.
Ранее журналист Ставрос Атламазоглу в материале для журнала National Interest заявил, что опасения касаемо применения пятой статьи Устава НАТО вряд ли позволят Украине вступить в альянс на июльском саммите блока. Журналист отметил, что Украина практически гарантированно не сможет стать членом НАТО до тех пор, пока длится ее конфликт с РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова