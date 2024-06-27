Глава МВД призвал ООН расследовать удары ВСУ по Севастополю

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Владимир Колокольцев на встрече с заместителем генсека ООН Жан-Пьером Лакруа призвал дать оценку ущерба, нанесенного атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пляжу в Севастополе. Об этом в своем Телеграм-канале сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
«Я выражаю уверенность в том, что все ответственные за эту и другие террористические атаки на территории Российской Федерации понесут неотвратимое наказание», — заявил министр на международной встрече глав силовых ведомств.
Колокольцев отметил, что в мире усиливаются русофобские настроения. В частности, в отношении России предпринимались попытки исключить ее из Интерпола в обход всех уставных учредительных документов.
Ранее ВСУ нанесли ракетные удары по пляжу в Севастополе, в результате которых погибло четыре человека и 153 пострадали.
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