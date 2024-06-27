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Глава МВД призвал ООН расследовать удары ВСУ по Севастополю

Колокольцев: ООН должна дать оценку ущерба атаки по Севастополю
27 июня 2024, 11:23
Фото: сайт МВД

Фото: сайт МВД

Владимир Колокольцев на встрече с заместителем генсека ООН Жан-Пьером Лакруа призвал дать оценку ущерба, нанесенного атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пляжу в Севастополе. Об этом в своем Телеграм-канале сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
«Я выражаю уверенность в том, что все ответственные за эту и другие террористические атаки на территории Российской Федерации понесут неотвратимое наказание», — заявил министр на международной встрече глав силовых ведомств.

Колокольцев отметил, что в мире усиливаются русофобские настроения. В частности, в отношении России предпринимались попытки исключить ее из Интерпола в обход всех уставных учредительных документов.



Ранее ВСУ нанесли ракетные удары по пляжу в Севастополе, в результате которых погибло четыре человека и 153 пострадали.

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Стало известно, что НАТО предложит Украине на июльском саммите
NYT: НАТО создаст миссию для помощи Украине
27 июня 2024, 11:15

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Украину на саммите НАТО не пригласят в Североатлантический альянс. Однако будет объявлено о создании миссии блока в Германии для координации всех видов помощи ей. Об этом пишет NYT.
Саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9 — 11 июля. Отмечается, что собеседники издания назвали создание миссии мощным сигналом о союзнической приверженности помогать бывшей советской республике в долгосрочной перспективе. Это будет гарантией поддержки Украины, даже если на выборах президента в США победит Дональд Трамп. В число функций указанной миссии будет входить координация помощи от разных стран, которые поставляют Украине ПВО и артиллерию, а также обучение солдат ВСУ.

Ранее журналист Ставрос Атламазоглу в материале для журнала National Interest заявил, что опасения касаемо применения пятой статьи Устава НАТО вряд ли позволят Украине вступить в альянс на июльском саммите блока. Журналист отметил, что Украина практически гарантированно не сможет стать членом НАТО до тех пор, пока длится ее конфликт с РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пво
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ВСУ форсируют Волчью реку, ВС РФ атакуют на новом направлении фронта: последние новости СВО
27 июня 2024, 11:09

Фото: IStock/Evgeny555

Российская армия сдерживает наступление ВСУ и идет в штурмы сразу на нескольких направлениях. Противник бьет по местам сосредоточения ВС РФ дронами и артиллерией, однако сталкивается с сопротивлением и остается на прежних позициях. О том, где идут активные бои и где ВСУ готовятся контратаковать расскажет редакция «Радио 1».

Харьковское направление


Продолжаются ожесточенные бои в Волчанске, где штурмовики ВС РФ выбивают противника из района многоэтажек. ВСУ попытались форсировать реку Волчья. Для атак противник использовал FPV-дроны и артиллерию.

ВС РФ нанесли встречный удар и ликвидировали до 50 солдат ВСУ. Также ракетным вооружением уничтожено два склада БПЛА ВСУ с расчетами и транспортом.

Купянское направление


ВС РФ атакуют юго-восточнее Синьковки. Сообщается о боях за опорные пункты противника.

Депутат Рады Ткаченко: Более 100 тысяч украинцев вернулись в зону боёв
Депутат Рады Ткаченко: Более 100 тысяч украинцев вернулись в зону боёв


Торецкое направление


Российским войскам удалось выйти к окраинам населенного пункта Железное. Также сформировался выступ фронта от ж/д станции «Майорская» вглубь обороны противника на дистанцию 1,7 км.


Авдеевское направление


Не прекращаются боестолкновения западнее Авдеевки. Продвижение ВС России отмечают на южном участке фронта от Нетайлово к Карловке.


Времевское направление


ВСУ попытались контратаковать у Старомайорского и Урожайного, в том числе задействовав бронетехнику. Все попытки наступления были отражены.

Херсонское направление


ВСУ задействуют дроны и артиллерию для ударов по позициям ВС РФ в пойме реки Днепр. Стрелковые стычки идут в районе Антоновского моста.


Донецкое направление


В районе Карловки ВС РФ улучшают свои позиции. Идет приготовление к штурму. Тяжелые бои в Яснобродовке, где украинский гарнизон продолжает оказывать сопротивление. Продолжаются бои на подступах к Константиновке. В Коасногоровке есть очередные тактические успехи ВС РФ.

ВС РФ начали атаки на новом направлении


Украинские военные порталы сообщают, что на границе Украины и России в Белгородской области начались новые бои в районе села Сотницкий Казачок. Авторы публикаций сообщают, что ВС РФ действуют целыми группами из-за чего ситуация для ВСУ складывается не в лучшую сторону.

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Экс-офицер США покажет в Конгрессе правду про ВСУ
Офицер США Беннет представит США доказательства преступлений ВСУ
27 июня 2024, 10:54

Фото: IStock/Muhammed Zeynel Ozturk

Отставной военный из США Скотт Беннет задокументировал преступления ВСУ на территории России и представит их в американском Конгрессе, рассказал он РИА Новости.
По словам офицера, он пробыл в Белгороде несколько дней. Все это время в городе работала воздушная тревога, а в период самых массированных обстрелов — каждые 20 минут.
«Теперь я хочу выступить в конгрессе США и предоставить им все фото и видео доказательства совершаемых украинскими властями военных преступлений. Показать, как украинские войска бомбят школы и детские сады, жилые кварталы. Я офицер и это моя прямая обязанность донести до людей правду», — рассказал Беннет.

Ранее Беннет посещал зону СВО чтобы снять документальный фильм. По его словам, основным мотивом для этого выступила тотальная ложь правительства США относительно боевых действий на Украине.

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#всу
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МК: Командование ВСУ готовится к сдаче четырёх городов
27 июня 2024, 10:43

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Украинские военные на могут сдержать наступление российской армии в ДНР. Поэтому Киев готовится в ближайшее время оставить Торецк, Красный Лиман, Очеретино и Красногоровку.
Российские войска на Донецком направлении успешно развивают наступление в полосе шириной около 110 километров, сообщает портал MK.RU. Командование ВСУ уже не надеется сдержать продвижение российских войск северо-западнее Донецка и готовит указанные населённые пункты к сдаче.

Отмечается, что в Торецке с 24 июня нет электричества, из-за чего украинские военные не могут пользоваться энергоёмкой техникой и приборами. Кроме того, ВС РФ сформировали тактическую войсковую группу в районе Артёмовска (украинское название Бахмут). Эксперт украинского Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк считает, что численность этого соединения позволит взять под контроль Торецк в течение нескольких недель.

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#вс рф
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Шесть батальонов ВСУ отказались идти в атаку
Экс-советник Киева Арестович*: власти Украины теряют лояльность ВСУ
27 июня 2024, 10:30

Фото: IStock/Irina Piskova

На Украине шесть батальонов ВСУ отказались выполнять боевую задачу, просто смотря на то, как их сослуживцы несут потери. Об этом рассказал экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович* в беседе с украинским журналистом Василием Головановым.
«Я далеко не склонен… записывать их в трусы, уклонисты, негодяи и так далее. Люди просто теряют лояльность», — сказал он.

Арестович* заявил, что это далеко не единичный подобный случай. При этом не уточняется, какой именно батальон неповиновался приказу и на каком участке фронта.

Ранее стало известно, что в армии ВСУ офицеры подвергаются наказаниям за отказ выполнять неадекватные приказы командования. Их избивают, оскорбляют и освобождают от должностей, сообщает издание The Washington Post.

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Десять тысяч мигрантов, получивших гражданство России, участвуют в СВО
СК: порядка десяти тысяч мигрантов, получивших гражданство, направили в зону СВО
27 июня 2024, 10:23

Фото: istockphoto/Dmitry Andreev

Глава Следкома Александр Бастрыкин заявил, что порядка 10 000 мигрантов, получивших гражданство России, направлены в зону спецоперации. Об этом он сообщил, выступая на ПМЮФ.
«Мы отловили более 30 000 (мигрантов), получивших гражданство и не желающих встать на воинский учет, поставили на учет и уже порядка 10 000 направили в зону СВО», — сказал он.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин во время оперативного совещания по вопросам противодействия преступности в миграционной сфере заявил, что в России увеличилось на 40% число изнасилований, совершенных мигрантами. Он отметил значимость усиления контроля за миграционными потоками и поручил продолжить практику проведения рейдов для выявления правонарушений. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Очевидец удара по Севастополю поминутно рассказал хронику событий
27 июня 2024, 09:50

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Александр, владелец кафе на севастопольском пляже, куда 23 июня ВСУ нанесли удар ракетой ATACMS, подробно рассказал, как развивались события. По его словам, между хлопками и разрывом кассетных боеприпасов прошло всего 45 секунд.
В разговоре с РИА Новости Александр вспомнил, что пришёл открывать кафе вместе с сыном около 12:00. На пляже было очень людно, никаких оповещений не было, люди спокойно загорали. В 12:15 послышались хлопки. Через 45 секунд начали рваться кассетные боеприпасы. Тут, по словам мужчины, началась паника, что естественно в такой ситуации.

Александр, сам ранее бывший военным врачом, отметил, что сразу было очень много раненых, не менее ста человек. Машины скорой помощи стали приезжать в 12:30, что довольно быстро, учитывая удалённое расположение пляжа от города. Владелец кафе также рассказал, что в эвакуации участвовали не только медики и сотрудники экстренных служб, но и простые граждане. Они выбрасывали из машин свои вещи и грузили туда раненых, в первую очередь тяжёлых, чтобы отвезти в больницу. Уже в 13:15 эвакуация пляжа была завершена.

Александр отметил, что в целом жители Севастополя чувствуют себя довольно защищёнными, несмотря на то, что порой «прилетает». Однако никто не мог подумать, что будут наноситься такие жестокие удары по гражданским.

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#медики
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#люди
#севастополь
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В Мариуполе обнаружили схрон украинских диверсантов со взрывчаткой
27 июня 2024, 08:37

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В Мариуполе был обнаружен схрон украинских диверсантов с взрывными устройствами и взрывчатыми веществами. Об этом информирует РИА Новости.
«Установлено, что схрон был заготовлен вражескими ДРГ в 2022 году для последующего проведения террористических акций в Мариуполе», — рассказали агентству в УФСБ РФ по ДНР.

По данным ведомства всего было изъято шесть штук кумулятивных зарядов, восемнадцать кг пластида, 11 мин МОН-50, столько же гранатомётных выстрелов и девять ручных гранат. Помимо этого, были изъяты комплектующие для инициации взрыва.

Ранее сообщалось, что в квартире мужчины, который повздорил с прохожим из-за футболки с надписью «Слава Украине», обнаружили схрон с оружием и боеприпасами. Правоохранители обнаружили в его жилье восемь дронов, две пары очков для управления ими, девять банок и контейнеров с различными порошками, два пакета с аммиачной селитрой, выстрелы для подствольного гранатомета, учебно-тренировочные снаряды, канистру с бензином.

Обстрелявших мост в ДНР ВСУшников ждет суд. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Марочко: ВС России заняли новые позиции на Купянском направлении
27 июня 2024, 08:19

Фото: istockphoto/zim286

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военные имеют тактический успех на купянском направлении. Об этом информирует РИА Новости.
«На купянском направлении наши войска имеют тактический успех. За истекшие сутки, подразделения ВС РФ продолжили продвижение в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Песчаное и Стельмаховка», — отметил он.

По его словам, в районе Степной Новоселовки российские военные прорвали оборону ВСУ и заняли новые позиции. Западнее Сватово на одном из участков получилось отодвинуть боевиков Вооруженных сил Украины приблизительно на один километр, заключил он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

ПВО за ночь сбила семь БПЛА над Тверской, Московской и Белгородской областями. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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