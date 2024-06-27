Глава МВД призвал ООН расследовать удары ВСУ по Севастополю

Российская армия сдерживает наступление ВСУ и идет в штурмы сразу на нескольких направлениях. Противник бьет по местам сосредоточения ВС РФ дронами и артиллерией, однако сталкивается с сопротивлением и остается на прежних позициях. О том, где идут активные бои и где ВСУ готовятся контратаковать расскажет редакция «Радио 1».