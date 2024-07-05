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На принципах здорового прагматизма и взаимной выгоды продолжают сотрудничество по ряду направлений Венгрия и Россия. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
«Россия и Венгрия продолжают сотрудничество по ряду направлений, прежде всего в энергетической сфере. И ключевыми принципами являются здоровый прагматизм и взаимная выгода», — сказал Путин.
Орбан прилетел в Россию, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Позже политик опубликовал фотографию с Путиным, где они пожимают друг другу руки и написал, что ради мира «надо действовать».
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе. Глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает быть противоречивым в своей политике.
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