Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Врач Лесков раскрыл опасность кондиционера в машине

Врач Лесков раскрыл опасность кондиционера в машине

05 июля 2024, 17:01
Фото: iStock/Kwangmoozaa

Фото: iStock/Kwangmoozaa

Врач-отоларинголог Иван Лесков заявил, что автомобильный кондиционер может спровоцировать инфекции в организме.
«Сам по себе кондиционер в автомобиле не может стать причиной болезни, поскольку он поддерживает комфортную температуру 18-22°С. Однако резкое охлаждение тела приводит к активизации инфекций, которые уже есть в организме. Так, кондиционер часто обвиняют в воспалении тройничного нерва», — пояснил в беседе с Газета.ру Лесков.

Кроме этого, в случае хронического гайморита или тонзиллита кондиционер может вызвать ангину.



Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин заявлял, что работающие в жару кондиционеры могут быть опасны для здоровья, вызывая простудные заболевания и даже пневмонию.

Читайте также:

Врач Кондрахин раскрыл опасность кондиционеров

Врач Алешина напомнила о смертельной опасности COVID-19

Россиян предупредили о смертельной опасности диких пляжей
#врач
#опасность
#кондиционеры
#болезни
#терапевт
Травмы, кишечные инфекции и глисты: Где и как купаться, чтобы остаться здоровым
Химкинские врачи назвали риски купания в открытых водоёмах
05 июля 2024, 15:18

Фото: iStock/LeonidKos

На дворе стоит дикая жара, а потому на выходных очень сложно отделаться от желания доехать до ближайшей речки и вдоволь накупаться. Однако не стоит забывать об опасностях, которые таят в себе открытые водоёмы.
Где и как принимать водные процедуры, чтобы не навредить своему здоровью «Радио 1» рассказали эксперты Химкинской областной больницы.

«В открытых водоёмах есть риск получения травм и повреждений кожных покровов, заражения кишечными инфекциями и гельминтозом», — предупредили врачи.

По словам медработников, необходимо тщательно выбирать оборудованные водоёмы, надевать резиновую обувь перед заходом в воду, строго соблюдать правила гигиены, а также ни в коем случае не глотать воду из рек и озёр.

Опасность может таиться не только в открытых водоёмах, но и в аквапарках, напомнили специалисты.

«Выбирайте качественную услугу, не пытайтесь сэкономить. Если в заведении соблюдаются все правила и нормы, риски минимальны», — уточнили собеседники «Радио 1».

Медики подчеркнули, что правила, которые необходимо соблюдать в аквапарках, бассейнах и спа аналогичны тем, которых стоит придерживаться при купании в открытых водоёмах. Разве что в данном случае резиновая обувь выступая как защита не от травм, а от грибка. Также не стоит забывать и о мерах гигиены - они помогут защититься от инфекционных заболеваний.

Читайте также:

Врач Чудаков объяснил ухудшение самочувствия перед дождём и грозой

Нарколог Холдин назвал самую опасную стадию опьянения

Не ДТП и не суицид: стали известны лидеры смертности
#врачи
#больницы
#медики
#плавание
#бассейн
#река
#озеро
#инфекция
#травмы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Чудаков объяснил ухудшение самочувствия перед дождём и грозой
05 июля 2024, 15:14

Фото: iStock/shujaa_777

Кандидат медицинских наук семейный врач Сергей Чудаков заявил, что ухудшение самочувствия перед дождями и грозами связано с реакцией организма на влажность, атмосферное давление.
«Люди реагируют на магнитное поле, влажность, атмосферное давление, поэтому перед дождём и грозой у некоторых людей ухудшается самочувствие. Человек, как живой организм, в определённых ситуациях будет очень активно реагировать на изменения этих факторов в совокупности», — прокомментировал в беседе с RT Чудаков.

До этого кандидат медицинских наук, врач-радиотерапевт, заместитель генерального директора по научной работе ведущей онкологической клиники Денис Романов заявил, что связей между жаркой погодой и образованием опухолей не выявлено. При этом риск развития меланомы вырастает при слишком частом нахождении под палящими лучами или получении ожогов.

«В большинстве своём либо эти болезни случаются с человеком в очень уважаемом возрасте, либо, будучи своевременно выявленными, являются довольно «беззлобными» и хорошо поддаются минимальному объёму лечения», — добавил в беседе с «Царьградом» Романов.

Ранее психиатр-нарколог Мария Касперович заявляла, что употребление алкоголя в жару грозит инсультом или инфарктом.

Читайте также:

Нарколог Холдин назвал самую опасную стадию опьянения

Россиянам раскрыли напиток, эффективно спасающий от жары

Врач Касперович напомнила о страшной опасности употребления спиртного в жару
#врач
#атмосферное давление
#болезни
#люди
#погода
#жара
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ещё 48 подмосковных медработников получили сертификаты на социальную ипотеку
05 июля 2024, 15:14

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Доме правительства Московской области торжественно вручили сертификаты по программе «Социальная ипотека». Их получили 48 медицинских специалистов, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
«Мы не только привлекаем новые кадры в наши больницы. В фокусе нашего внимания – специалисты, которые давно у нас работают. «Социальная ипотека» запущена у нас с 2016 года. Благодаря этой программе свидетельства на приобретение квартир получили более 1,8 тыс. врачей. Сегодня мы вручили такие сертификаты ещё 48 специалистам», – сказала первый зампред правительства региона Людмила Болатаева.
Участники программы получают от Московской области 50% стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга. Сам же получатель социальной ипотеки платит только проценты по кредиту.

Подробную информацию о мерах социальной поддержки медработников можно найти на сайте.

Всего в этом году по программе «Социальная ипотека» вручат 295 сертификатов. 160 из них получат медработники, 73 – учителя, 57 – молодые учёные и уникальные специалисты ОПК, пять – тренеры.

Читайте также:

Мытищинские хирурги спасли ногу 86-летней пациентки

В Электрогорске стартовал День донора

Нарколог Холдин назвал самую опасную стадию опьянения
#здравоохранение
#медики
#ипотека
#социальная ипотека
#подмосковье
#московская область
#сертификат
#жильё
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мытищинские хирурги спасли ногу 86-летней пациентки
05 июля 2024, 14:51

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Центра спасения конечностей Мытищинской больницы помогли 86-летней пациентке. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Женщина обратилась к врачам с жалобами на мучительные боли и показаниями к ампутации правой ноги. Помимо тяжелейшего атеросклероза и формирующейся гангрены, в пациентка страдала сопутствующими заболеваниями, включая диабет.

Положение казалось безвыходным, но специалисты отделений рентгенохирургии и сосудистой хирургии решили сохранить ногу и провести гибридную трёхэтапную операцию, которая длилась около 10 часов.
«У пациентки были полностью перекрыты сосуды правой ноги от живота и до пятки. Речь шла о критической ишемии нижней конечности. Сначала поставили стент в подвздошную артерию, где закрытый сосуд по плотности был похож на камень. Нам удалось восстановить кровоток в этом сегменте», – рассказал заведующий отделением рентгенохирургии сосудистого центра Антон Аналеев.
Это позволило выиграть время. Затем сосудистые хирурги приступитли к следующему этапу уникальной операции.
«Артерии были тотально поражены кальцинозом во всех сегментах. Боли были чудовищные. После успешного восстановления кровотока в верхнем сегменте мы взяли собственную вену пациентки и пустили кровь в обход прежнего, полностью кальцинированного русла в подколенную артерию. Затем в рентгеноперационной коллеги открыли сосуды на голени и восстановили кровоснабжение ноги», – отметил руководитель Центра спасения конечностей Родион Шилов.
Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана. Боли уменьшились, но пациентке ещё предстоит реабилитация. Однако уже понятно, что врачам удалось спасти ногу.

Читайте также:

В Электрогорске стартовал День донора

Нарколог Холдин назвал самую опасную стадию опьянения

Замминистра обороны Цивилёва оценила работу реабилитационного центра в Коломне
#здоровье
#здравоохранение
#мытищи
#хирург
#врачи
#пациенты
#подмосковье
#московская область
#минздрав рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Электрогорске стартовал День донора
05 июля 2024, 10:44

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

День донора проводится в Электрогорске сегодня, 5 июля, акция стартовала в 9 утра и продлится до полудня, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
«Приём донорской крови проводится в Доме культуры по адресу: город Электрогорск, Пионерская улица, дом №6А. Желающие стать донорами должны иметь при себе паспорт и СНИЛС», — отмечается в сообщении.
В администрации напомнили, что за 48 часов до донации нужно исключить спиртные напитки, за 24 часа отказаться от жирной пищи, а за час до сдачи крови — воздержаться от курения. Ужинать накануне сдачи крови лучше овощами, а завтракать — сладким чаем с печеньем или хлебом, вареньем или джемом.

Донорскую кровь используют для переливания пострадавшим в ДТП, новорождённым с патологиями и онкобольным.

Читайте также:

Россиянам дали совет, как преодолеть страх стать донором

Учёные МФТИ разработали уникальный метод перевозки донорских сердец

Подмосковные доноры сдали за выходные более 1,3 тонны литров крови
#павловский посад
#электрогорск
#донор
#донорская кровь
#здравоохранение
#медицина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Не ДТП и не суицид: стали известны лидеры смертности
Врачи назвали главной «внешней причиной» смертей в России алкоголь
05 июля 2024, 10:32

Фото: iStock/Zinkevych

Смерти, происходящие из-за «внешних причин» в России значительно снизились за последнее время, однако всё ещё находятся на достаточно высоком уровне.
О вещах и ситуациях, которые убивают зачастую молодых и полных сил россиян, рассказали специалисты Химкинской областной больницы в беседе с «Радио 1».

По словам врачей, лидерами смертности всё ещё остаются болезни сердца и сосудов, но уход человека из жизни по показаниям, не связанным с медицинскими, всё ещё достаточно частое явление в России. К таким случаям относится чрезмерное употребление алкоголя, которое, в свою очередь, приводит к ДТП, пьяным дракам с поножовщиной, утоплениям и замерзаниям на улице.

«Серьёзный урон экономике они наносят, потому что происходят в возрасте, более раннем, чем предполагалось по уровню здоровья. Внезапность и частая криминальность таких смертей также добавляют экономический, социальный и психологический урон», — отметили специалисты.

По словам медработников, для борьбы с этой проблемой необходимо административное вмешательство, например - контроль качества алкогольной продукции, ограничение времени продаж.

Собеседники «Радио 1» подчеркнули — особенно печален тот факт, что жертвами вышеуказанных смертей зачастую становятся дети.

«Напоминаю, что кроме вышеуказанного, существует ещё много опасностей, подстерегающих детей, оставленных без присмотра. Об этом я уже писал: плохо закрытое окно, неприспособленное для купания место, салон автомобиля в жаркий день, где мама оставила «на минуточку», агрессивные животные, оставленные в доступе медикаменты и так далее», — в завершении подчеркнул главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов.

Читайте также:

Врач Тимощенко рекомендовала пить горячий чай с мятой

Врач Зарубина предостерегла от каш быстрого приготовления

Врач Алкашева объяснила резкие скачки веса у женщин
#смерть
#врачи
#больница
#химки
#алкоголь
#дтп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Нарколог Холдин назвал самую опасную стадию опьянения
05 июля 2024, 10:30

Фото: iStock/Far700

Человек, употребляющий спиртные напитки, проходит несколько фаз опьянения, о том, какая из них является смертельно опасной, рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба министерства.
«Признаки первой фазы отравления алкоголем, то есть опьянения, — это возбуждение, повышенная разговорчивость и жестикуляция, покраснение кожи и расширение зрачков. На второй стадии алкогольной интоксикации у человека нарушается координация, походка становится шаткой, возникает заторможенность и сонливость, а иногда и агрессия», — сказал Холдин.
Он отметил, что на второй стадии опьянения человек не способен адекватно оценивать ситуацию, и если он сядет за руль, то может спровоцировать аварию. Но самой опасной фазой алкогольной интоксикации является третья, при которой речь становится бессвязной, реакция на внешние раздражители почти полностью пропадает, сознание отключается.

«Человеку, находящемуся в третьей стадии опьянения, необходима медицинская помощь, поскольку он может впасть в кому, вероятен отёк мозга и летальный исход», — предупредил Холдин.
Нарколог также подчеркнул, что в жаркую погоду опасность сильного отравления алкоголем выше, так как человек может выпить больше, стремясь утолить жажду.

Читайте также:

Россиянам раскрыли напиток, эффективно спасающий от жары

Врач Касперович напомнила о страшной опасности употребления спиртного в жару

Врач Зарубина предостерегла от каш быстрого приготовления
#алкоголь
#отравление
#пьянство
#нарколог
#опасность
#минздрав мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Замминистра обороны Цивилёва оценила работу реабилитационного центра в Коломне
04 июля 2024, 22:14

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Замминистра обороны России Анна Цивилева вместе с первым заместителем председателя правительства Московской области Людмилой Болатаевой побывала в новом реабилитационном центре «Протэкс-центра» в Коломне. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного министерства.
«Протэкс-центр» более 30 лет производит протезы и ортопедические изделия из современных материалов. Недавно на его базе открыли реабилитационный центр для пациентов с ампутацией и нарушением опорно-двигательного аппарата, которым необходимы протезы.
«Уникальность центра в том, что сложный процесс протезирования происходит в одном месте и в короткие сроки. Он включает производство протезов, восстановление и адаптацию бойца. Планируется, что за год здесь смогут пройти курс реабилитации порядка 500 пациентов», – рассказала Болатаева.
«Мы видим, какие высокие результаты восстановления показывают наши ребята при таком комплексном подходе к реабилитации. Наша задача – транслировать этот опыт на другие регионы России. Конечно, потребуется обучить специалистов, в том числе реабилитологов и протезистов. Всё это позволит как можно быстрее восстановить ребят, чтобы они скорее вернулись к мирной жизни», – сказала Цивилёва.
Как отметили в министерстве, каждый протез в центре изготавливают индивидуально. Помимо протезирования, в центре помогают в социальной и бытовой адаптации.

Читайте также:

В Подмосковье инвалидам перечислили более 17 млн рублей на средства реабилитации

В Подмосковье планируется открыть новый центр реабилитации

В центре «Ясенки» тестируют роботизированное оборудование для реабилитации
#подмосковье
#московская область
#реабилитация
#минобороны рф
#минсоцразвития мо
#коломна
#здравоохранение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам раскрыли напиток, эффективно спасающий от жары
Врач Тимощенко рекомендовала пить горячий чай с мятой
04 июля 2024, 18:12

Фото: iStock/Maya23K

Терапевт Анастасия Тимощенко заявила, что от жаркой погоды может спасти горячий чай с мятой без сахара.
«Горячий чай помогает быстрее справиться с жаждой, чем прохладная вода. Горячий напиток позволяет эффективнее охлаждаться за счёт повышения потоотделения. Горячий чай расширяет сосуды и помогает эффективнее отдавать энергию за счёт потоотделения и охлаждаться. Важно, чтобы чай был без сахара, но добавить мяту, мелиссу или ромашку вполне возможно», — пояснила в беседе с NEWS.ru Тимощенко.

Ранее психиатр-нарколог Мария Касперович заявила, что употребление алкоголя в жару грозит инсультом или инфарктом.

Читайте также:

Врач Касперович напомнила о страшной опасности употребления спиртного в жару

Россиян предупредили о смертельной опасности диких пляжей

Россиянам напомнили о правилах оказания первой помощи при тепловом ударе
#врач
#чай
#жара
#здоровье
#напитки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф