Врач Лесков раскрыл опасность кондиционера в машине

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Врач-отоларинголог Иван Лесков заявил, что автомобильный кондиционер может спровоцировать инфекции в организме.
«Сам по себе кондиционер в автомобиле не может стать причиной болезни, поскольку он поддерживает комфортную температуру 18-22°С. Однако резкое охлаждение тела приводит к активизации инфекций, которые уже есть в организме. Так, кондиционер часто обвиняют в воспалении тройничного нерва», — пояснил в беседе с Газета.ру Лесков.
Кроме этого, в случае хронического гайморита или тонзиллита кондиционер может вызвать ангину.
Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин заявлял, что работающие в жару кондиционеры могут быть опасны для здоровья, вызывая простудные заболевания и даже пневмонию.
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