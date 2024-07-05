Путин: Москва выступает за полное и окончательное завершение конфликта

Фото: Официальный сайт Кремля
Москва выступает за полное и окончательное завершение конфликта на Украине, с таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции.
Днём 5 июля самолёт венгерского премьер-министра Виктора Орбана приземлился в столичном аэропорту Внуково. Политик прибыл в Москву, чтобы провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
По словам самого Орбана, он остался единственным политиком в Европе, который может вести диалог с обеими сторонами конфликта.
Ранее Орбан приезжал в Киев, где призвал главу Украины Владимира Зеленского к прекращению огня, однако он отказался.
По словам Путина, сегодня Россия выступает за полное прекращение конфликта, а также вывод украинских войск с территорий РФ.
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По словам самого Орбана, он остался единственным политиком в Европе, который может вести диалог с обеими сторонами конфликта.
Ранее Орбан приезжал в Киев, где призвал главу Украины Владимира Зеленского к прекращению огня, однако он отказался.
По словам Путина, сегодня Россия выступает за полное прекращение конфликта, а также вывод украинских войск с территорий РФ.
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Евгения Парфентьева