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Путин: Москва выступает за полное и окончательное завершение конфликта

05 июля 2024, 17:03
Фото: Официальный сайт Кремля

Фото: Официальный сайт Кремля

Москва выступает за полное и окончательное завершение конфликта на Украине, с таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции.
Днём 5 июля самолёт венгерского премьер-министра Виктора Орбана приземлился в столичном аэропорту Внуково. Политик прибыл в Москву, чтобы провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам самого Орбана, он остался единственным политиком в Европе, который может вести диалог с обеими сторонами конфликта.



Ранее Орбан приезжал в Киев, где призвал главу Украины Владимира Зеленского к прекращению огня, однако он отказался.

По словам Путина, сегодня Россия выступает за полное прекращение конфликта, а также вывод украинских войск с территорий РФ.

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#сво
#украина
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Близки к нулю: Путин высказался о шансах Зеленского на победу на выборах
05 июля 2024, 17:12

Украинское правительство вряд ли сможет победить на предстоящих выборах, с таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции.
По словам главы российского государства, шансы победить на выборах для утратившего легитимность украинского руководства близки к нулю.

Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский утратил свои полномочия. Он отменил выборы, сославшись на военное положение в стране.

В настоящий момент с официальным визитом в Москве находится премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он прибыл на встречу с Владимиром Путиным, чтобы обсудить пути мирного урегулирования украинского кризиса. По словам Орбана, ему было важно услышать позицию главы РФ.

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#владимир путин
#владимир зеленский
#сво
#украина
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МО РФ показало карту боёв в зоне СВО с взятыми под контроль населёнными пунктами
05 июля 2024, 16:09

Фото: istockphoto/zim286

Министерство обороны Российской Федерации показало актуальную карту боевых действий в зоне специальной военной операции. На ней отмечены населённые пункты, над которыми российскими войсками установлен контроль.
Видео с картами пресс-служба опубликовала в официальном телеграм-канале Минобороны РФ. На кадрах можно увидеть отмеченный посёлок Степовая Новосёловка в Харьковской области, а также посёлки Спорное, Шумы, Новоалександровка и Новопокровское в Донецкой Народной Республике. Все эти населённые пункты были освобождены в период с 29 июня по 5 июля.

По данным Минобороны РФ, украинские войска за неделю потеряли до 13,5 тысячи военнослужащих убитыми, а также десятки единиц боевой техники. Кроме того, ВС РФ нанесли 23 групповых комбинированных удара по объектам военно-промышленного комплекса Украины.






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Столтенберг: Условия мирного урегулирования на Украине должен определять Киев
Столтенберг: Активная помощь Украине не сделает НАТО участником конфликта
05 июля 2024, 15:46

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Условия заключения мира на Украине должен определять Киев. При этом НАТО не нужен «Минск-3», но альянсу необходимы гарантии безопасности для Киева в будущем.
Об этом завил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время своего выступления на пресс-конференции, посвящённой предстоящему саммиту стран блока, который пройдёт в Вашингтоне 9-11 июля. Он также выразил мнение, что решения саммита по усилению поддержки Киева не сделают НАТО стороной конфликта, но укрепит самооборону Украины.

По словам генсека альянса, Украина сама должна определять, какие условия станут приемлемыми для неё при заключении мирного соглашения. При этом Столтенберг подчеркнул, что ситуация за столом переговоров будет напрямую зависеть от ситуации на поле боя. Поэтому страны НАТО должны больше помогать Киеву в военном плане.

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Участник СВО пожаловался на беззаконие и попросил помочь Путина — видео
Участник спецоперации записал обращение к Путину, пожаловавшись на чиновников
05 июля 2024, 15:31

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину записал участник спецоперации, заявив о «правовом беззаконии» в своем отношении. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская община ZOV», публикуя соответствующие кадры.
Военный жалуется на плохое исполнение обязанностей главой Бийского района Алтая Денисом Артемовым, а также мундепами.
По словам участника боевых действий, в 2021 году он арендовал несколько участков земли. А в этом году, когда мужчина уже был в зоне СВО, представители администрации отказали в продлении договоров.

«В течение шести месяцев, обращаясь в различные инстанции, я получал лишь одни отписки. Данная ситуация (...) мешает выполнять боевые задачи», — объяснил боец.

До этого к Путину обращался еще один боец СВО Александр Иокич, который является гражданином Сербии.

Мужчина объяснил, что его подразделение расформировали, поэтому легально находиться в РФ он не может, а на родине ему грозит срок за наемничество в 25 лет тюрьмы. Солдат резюмировал, что хочет отстаивать интересы РФ и дальше.

Позже парламентарий ГД Александр Хинштейн сообщил, что Россия обеспечит военному временное убежище.

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#украина
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В ГД наградили орденом Мужества бывшего криминального авторитета Махмудова
05 июля 2024, 15:12

Фото: istockphoto / monkeybusinessimages

Криминального авторитета из «Шторма Z» Махмудова заметили в Госдуме с боевыми орденами на груди, сообщили в издании «Волгоград Онлайн»
В Москве Махмудов встретился с Андреем Луговым, который занимает должность первого заместителя председателя комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции. На совместном фото, сделанном в холле Госдумы, видно, что грудь Андрея Лугового украшают боевые ордена.

«По словам Махмудова, его пригласили в Государственную Думу для обсуждения ситуации на передовой. Он объяснил, что Луговой помогает подразделениям и интересуется событиями в зоне специальной военной операции», — говорится в материале издания.

Командир отряда «Шторм Z» организовал расправу над одним из российских предпринимателей и был причастен к вымогательству. В ходе спецоперации он получил высшее образование и офицерское звание.

В 2023 году Махмудов уже встречался с депутатом Луговым в Госдуме. Однако ни он, ни депутат не стали раскрывать детали их общения.

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#днр
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Рамзан Кадыров продемонстрировал привезённый ему из зоны СВО трофей — фото
Рамзан Кадыров продемонстрировал привезённый ему из зоны СВО трофей
05 июля 2024, 15:11

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал трофей, который земляки привезли ему из зоны проведения специальной военной операции. Это захваченный в бою флаг одного из батальонов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
Фотографию с трофейным флагом противника Кадыров опубликовал в своём телеграм-канале. Руководитель Чеченской Республики указал в публикации, что доставил ему флаг боевой офицер и бесстрашный командир батальона «Юг-АХМАТ» министерства обороны РФ Муса Иблаев.

Как рассказал Кадыров, бойцы подразделения Иблаева, действующие к югу от села Новоандреевка на Ореховском направлении в Запорожской области, захватили флаг во время штурма опорного пункта противника.

По словам Кадырова, если воинская часть теряет боевой флаг, это говорит о том, что плохи у неё дела. Глава Чечни подчеркнул, что это правда, так как там, где появляются наши бойцы, положение ВСУ становится незавидным.






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#всу
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#рф
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В ВСУ признали продвижение российских войск под Торецком
05 июля 2024, 15:07

Фото: istockphoto/Diy13

Российские войска сумели заметно продвинуться под Дзержинском (украинское название Торецк) в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенат Игорь Романенко.
В интервью NV он отметил, что подразделения Вооружённых сил РФ сумели использовать «ротационный вопрос». Так или иначе, российские подразделения сумели значительно продвинуться на Торецком направлении и подошли непосредственно к городу. Бои теперь ведутся уже на его окраинах, признал украинский военачальник.

Также, по словам Романенко, украинским военным приходится отступать в Часовом Яре под массированными ударами российской артиллерии. Это во многом происходит из-за недоукомплектованности и недостаточной подготовленности подразделений. В целом, отметил генерал ВСУ, интенсивность боёв повышается, а части ВС РФ продвигаются на различных участках линии боевого соприкосновения, включая районы Купянска и Угледара.

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#всу
#вс рф
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#часов яр
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Минобороны: За неделю российские войска нанесли 23 удара по объектам ВПК Украины
05 июля 2024, 14:25

Фото: istockphoto/icholakov

Российские войска за последнюю неделю нанесли 23 групповых комбинированных удара по различным объектам военно-промышленного комплекса Украины. При атаках использовалось высокоточное оружие дальнего действия и беспилотные летательные аппараты.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны. Среди целей были, например, цехи, специализирующиеся на сборке БПЛА и безэкипажных катеров. Были поражены аэродромы противника, объекты энергетики, обеспечивающие работу оборонных предприятий Украины, хранилища топлива для военной техники, а также места хранения и подготовки к боевому применению ракетных вооружений.

Например, в ночь на 4 июля комбинированным ударом с применением оперативно-тактической авиации, беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии были поражены два предприятия украинского ВПК, а также нефтеперерабатывающий завод. Кроме того, в окрестностях НПЗ было уничтожено хранилище топлива, откуда велось снабжение горючим воинских частей ВСУ.

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#удар
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В ДНР объявлен в розыск убивший семью с ребёнком украинский снайпер
05 июля 2024, 13:33

Фото: istockphoto/Artem Zakharov

Снайпер 15-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины Иван Филиппов объявлен в международный розыск. Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил его к пожизненному заключению за убийство семьи с ребёнком.
Суд и следствие установили, что в марте 2022 года украинский снайпер, находясь на позиции в здании на территории Мариуполя, заметил гражданский автомобиль, двигавшийся в сторону расположения российских частей, передаёт RT. Решив, что те, кто едут в машине, придерживаются пророссийской позиции, он сделал по машине семь выстрелов из снайперской винтовки. В результате находившиеся в автомобиле муж с женой и их ребёнок были убиты.

Верховный суд ДНР заочно осудил украинского снайпера на пожизненное заключение. Поскольку Филипов скрылся от следствия и суда за пределами Российской Федерации, он был объявлен в международный розыск.

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