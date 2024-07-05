В Екатеринбурге полиция провела рейд в городке мигрантов

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Городок мигрантов обнаружили полицейские в Екатеринбурге. Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на руководителя пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых. Он отметил, что поводом для внезапной проверки послужила информация о нелегалах, которые проживали в строительных вагончиках-контейнерах, образовавших целый мини-городок.
«Тщательным проверкам подверглись свыше 260 рабочих. Сыщики обнаружили и доставили в ОВД для оформления официальных документов 53 человека. Все они на основании протоколов полиции и по решению судебных органов будут в ближайшее время выдворены за пределы РФ», — сказал полковник.
По словам офицера, операция проводилась совместно с ФСБ, СОБРом, сотрудниками центра по противодействию экстремистской деятельности, подразделениями по миграционным вопросам.
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