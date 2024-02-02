Путин: РФ продала за рубеж вооружения на миллиарды долларов в 2023 году

Фото: сайт Кремля
Россия поставила военное оборудование за границу на миллиарды долларов в 2023 году. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками проекта «Всё для Победы» в Туле.
«Мы в прошлом году прилично поставили на мировые рынки наше военное оборудование - на миллиарды долларов», - заявил Путин.
По словам главы государства, ракетные комплексы «Панцирь» в высшей степени востребованы на спецоперации и нарасхват на международных рынках, как «горячие пирожки. Президент также отметил, что на оборонно-промышленных предприятиях заказов на «Панцирь» «под завязку».
Читайте также:
Путин рассказал, как военные добиваются успеха на поле боя
«Вытащил экипаж, а сам вернулся»: Путин рассказал о подвиге российского командира
Путин рассказал о сложностях на одном из направлений СВО
Элина Позднякова