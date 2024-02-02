Путин: РФ продала за рубеж вооружения на миллиарды долларов в 2023 году

Поставка формы для ВСУ через территорию России и Китай осуществили коммерческие структуры, а не официальные, а это значит, что эта ситуация не окажет влияния на отношения Москвы и Пекина. Так считает депутат Госдумы Алексей Чепа. Его слова передает «Лента.ру».