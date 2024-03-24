Путин: рычагов воздействия на Бориса Ельцина было много, Россия была зависима

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин заявил, что рычагов воздействия на первого президента РФ Бориса Ельцина 25 лет назад было много. Об этом Путин сообщил в фильме Андрея Кондрашова «Белград» на телеканале «Россия 1».
По словам главы государства, в те годы страна была достаточно уязвима. Путин отметил, что в тот период времени Россия утратила значительную часть суверенитета.
Ранее российский лидер отметил, что Североатлантический альянс фактически развязал войну в Европе, начав операцию в Югославии. По словам Путина, западные страны без получения резолюции Совета безопасности ООН начали боевые действия прямо в центре Европы.
Напомним, в 2024 году исполняется двадцать пять лет со дня начала бомбардировок Югославии весной 1999 года.
Читайте также:
Путин назвал бомбардировку Югославии в 1999 году началом войны в Европе
Путин проведёт совещание Совбеза и посетит один из регионов на следующей неделе
МИД Польши передаст послу РФ ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства
Ранее российский лидер отметил, что Североатлантический альянс фактически развязал войну в Европе, начав операцию в Югославии. По словам Путина, западные страны без получения резолюции Совета безопасности ООН начали боевые действия прямо в центре Европы.
Читайте также:
Путин назвал бомбардировку Югославии в 1999 году началом войны в Европе
Путин проведёт совещание Совбеза и посетит один из регионов на следующей неделе
МИД Польши передаст послу РФ ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства
Екатерина Коршунова