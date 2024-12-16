Путин заявил о переломе ситуации на поле боя в зоне СВО

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин заявил, что на линии боевого столкновения в зоне спецоперации произошел перелом. Об этом он говорил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
«На самом деле это перелом на линии боевого соприкосновения. И наша боевая активность, полный перехват стратегической инициативы», — заявил российский лидер.
По словам Путина, киевские власти, в конечном итоге, сбегут за границу. Он подчеркнул, что Россия не воюет с украинским народом, а противостоит неонацистскому режиму в Киеве, который уже утрачивает признаки государственности.
Тем временем министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что российские силы в ходе СВО освободили почти четыре с половиной тысячи квадратных километров в 2024 году.
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