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Путин заявил о переломе ситуации на поле боя в зоне СВО

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что на линии боевого столкновения в зоне спецоперации произошел перелом. Об этом он говорил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
«На самом деле это перелом на линии боевого соприкосновения. И наша боевая активность, полный перехват стратегической инициативы», — заявил российский лидер.

По словам Путина, киевские власти, в конечном итоге, сбегут за границу. Он подчеркнул, что Россия не воюет с украинским народом, а противостоит неонацистскому режиму в Киеве, который уже утрачивает признаки государственности.



Тем временем министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что российские силы в ходе СВО освободили почти четыре с половиной тысячи квадратных километров в 2024 году.

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В Курской области при атаке беспилотника ВСУ погиб мирный житель
16 декабря 2024, 15:47

Фото: iStock/Leonid Eremeychuk

Мирный житель погиб при атаке украинского дрона на автодороге Обоянь – Суджа (на участке дороги от посёлка Коммунар до села Белица) в Курской области. Об этом сообщил глава Беловского района Николай Волобуев.
«Данная дорога находится под обстрелами дронов. К сожалению, погиб мирный житель, который проезжал по данной автомобильной дороге на мотороллере «Муравей», –написал Волобуев в своём Telegram-канале.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе итогового заседания коллегии Минобороны РФ заявил, что российские войска освободили 189 населённых пунктов в зоне СВО в 2024 году.

Глава государства поблагодарил военных, которые стойко и самоотверженно сражаются в зоне боевых действий, личный состав Минобороны, Росгвардии, спецслужб и иных силовых структур, чётко выполняющих все поставленные задачи и не жалеющих себя ради победы и ради Отечества.

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#курская область
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На Украине Владимиру Зеленскому вынесли приговор
Журналистка Панченко: женщины на Украине не простят Зеленскому мобилизацию
16 декабря 2024, 15:25

Фото: iStock/reflection_art

Украинская журналистка Диана Панченко заявила, что женщины на Украине не простят Владимира Зеленского за мобилизацию. Об этом она написала в соцсети X.
Панченко отметила, что каждый день украинки сражаются с комиссарами за свободу своих мужчин и что женщины никогда не простят Зеленского. В публикации она представила кадры, на которых женщина бросается с кулаками на сотрудников ТЦК, которые затолкнули мужчину в машину.

Напомним, что мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#президент
#сво
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Путин раскрыл информацию о том, куда в конечном итоге могут сбежать киевские власти
Путин: киевские власти, в конечном итоге, сбегут за границу
16 декабря 2024, 15:00

Президент РФ Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин сообщил, что киевские власти, в конечном итоге, сбегут за границу. С таким заявлением он выступил на коллегии Минобороны РФ, пишет РИА Новости.
Напомним, что президент РФ участвует в расширенном заседании коллегии Министерства обороны, которое проходит в Национальном центре управления обороной России.

«Сегодня в рамках расширенного заседания коллегии Министерства обороны обсудим основные итоги работы за 2024 год, определим задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию Вооружённых Сил», — сказал глава государства.

Помимо этого, он выразил мнение, что все беды Украины и России начались после «антиконституционного переворота» в Киеве, который, как считает Путин, привел к утрате признаков государственности нынешним украинским режимом. Путин также подчеркнул, что Россия не ведет войну с украинским народом, а противостоит неонацистскому режиму в Киеве.

Кроме того, Путин указал на отсутствие в Конституции Украины механизмов для продления президентской власти, заявив, что ссылки на военное положение не имеют значения в данном контексте.

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#россия
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#всу
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Режиссёр Бортко представил три сценария завершения СВО
16 декабря 2024, 14:55

Владимир Бортко (фото: РИА Новости)

Режиссёр Владимир Бортко рассказал о трёх наиболее вероятных сценариях завершения спецоперации на Украине.
Он подчеркнул, что активное продвижение российских военных и победа на президентских выборах в США Дональда Трампа, который обещает завершить конфликт, указывают на скорый конец СВО. Режиссёр убеждён, что Украина в любом случае потерпит поражение, однако варианты исхода конфликта могут быть разными.

Первый расклад предполагает заморозку конфликта по линии боевого соприкосновения. На таком варианте настаивает команда Дональда Трампа, однако Россия не поддерживает такой исход.

Второй вариант подразумевает заключение договора, по которому будет произведён формальный переход всей Украины под контроль России с возможностью для США пользоваться украинскими ресурсами. На таких условиях конфликт можно завершить прямо сейчас, однако это снова не соответствует интересам России, подчеркнул режиссёр в беседе с «Царьградом».

Наиболее вероятным сценарием, по мнению Бортко, является возвращение Россией областей, которые по Конституции уже входят в её состав.

Москва не согласится на остановку конфликта, а занятие всей территории Украины пока не под силу ВС РФ. Это означает, что мир наступит после занятия областей, уже включённых в состав России Конституцией, заключил деятель культуры.

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#россия
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#конфликт
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#режиссёр
#мир
#вс рф
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В зоне СВО ВС РФ контролируют теперь почти 4,5 тысячи квадратных километров — Белоусов
МО: Около 4,5 тысячи квадратных километров в зоне СВО теперь под контролем ВС РФ
16 декабря 2024, 14:44

Андрей Белоусов (Фото: kremlin.ru)

Вооружённые силы Российской Федерации в ходе специальной военной операции освободили почти четыре с половиной тысячи квадратных километров в 2024 году. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
В ходе расширенного заседания коллегии оборонного ведомства он также уточнил, что украинские боевики теперь контролируют менее одного процента территории Луганской Народной Республики. Глава Минобороны признал, что пока ещё порядка 25-30% Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей находятся под контролем ВСУ.

«Но это временно», — со спокойной уверенностью сказал Белоусов.

Он также добавил, что в текущем году в зоне СВО было уничтожено свыше 58 тысяч единиц оружия и боевой техники противника. Среди этого количества около 18 тысяч единиц были иностранного производства, отметил министр.

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#минобороны
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Стало известно, сколько человек подписали контракт с Минобороны РФ в 2024 году
Белоусов: в 2024 году в ВС РФ набрано свыше 427 тысяч военнослужащих
16 декабря 2024, 14:42

Фото: iStock/scaliger

Более 427 тыс. военнослужащих набрано в ВС РФ в 2024 году, в среднем в день контракт заключают более 1200 человек. Такие данные привел министр обороны ВС РФ Андрей Белоусов.
Он отметил необходимость обеспечения укомплектованности ВС РФ для гарантированного выполнения всех боевых задач.

«В этих целях совместно с регионами продолжается системная работа по комплектованию Вооруженных Сил. Только в этом году уже набрано свыше 427 тысяч военнослужащих. В среднем ежедневно заключают контракт более тысячи двухсот человек. Важно не потерять динамику этого процесса», — отметил Белоусов.

По его словам, важной частью комплектования ВС РФ является боевая подготовка новых контрактников. Министр обороны подчеркнул важность внедрения в обучение новых действий и приемов, ставших эффективными в зоне СВО.

Кроме того, Белоусов отметил, что полки резерва также должны быть обеспечены инструкторским составом, вооружением, техникой и боеприпасами.

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#обучение
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#контракт
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#всу
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В России появится новый род войск
Белоусов предложил создать войска беспилотных систем
16 декабря 2024, 14:26

Андрей Белоусов (Фото: kremlin.ru)

Министр обороны РФ Андрей Белоусов предложил создать новый род войск – «войска беспилотных систем». Его слова передает пресс-служба МО РФ.
«В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего, предлагается сформировать новый род войск – "войска беспилотных систем"», — заявил Белоусов.

По его словам, завершить создание нового рода войск будет возможно уже в третьем квартале 2025 года.

По словам министра обороны РФ, необходимо создать научно-технические центры по развитию средств навигации и противодействию угрозам в космосе из-за возросшей роли космических систем в обеспечении боевых действий.

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Белоусов раскрыл шокирующие потери ВСУ с начала спецоперации
Белоусов: ВСУ потеряли почти миллион военных с начала спецоперации
16 декабря 2024, 14:19

Андрей Белоусов (Фото: kremlin.ru)

В 2024 году потери ВСУ превысили 560 тысяч солдат убитыми и ранеными, при этом с начала российской спецоперации Украина лишилась почти миллиона своих военных. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов, его слова приводит пресс-служба МО РФ.
«Только в текущем году потери ВСУ превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. А всего составили почти один миллион человек за всё время СВО», — заявил Белоусов.

По его словам, только при вторжении в Курскую область противник потерял более 40 тысяч солдат.

Кроме того, в 2024 году в зоне СВО российские силы уничтожили более 58 тысяч единиц вооружения и техники ВСУ, из которых 18 тысяч – иностранного производства.

Белоусов также отметил, что высокоточное оружие ВС РФ нанесло значительный урон военно-промышленному комплексу и энергетической системе Украины. Таким образом, противник не имеет возможности производить вооружение, технику и боеприпасы в необходимом объеме.

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Белоусов: средства ПВО сбили более 27 тыс. беспилотников в 2024 году
16 декабря 2024, 14:15

Фото: iStock/Aterrassi

Глава Минобороны Андрей Белоусов подвёл итоги работы российских систем ПВО в 2024 году. Статистику министр привёл в ходе расширенного заседания коллегии оборонного ведомства.
Так, в текущем году системы противовоздушной обороны сбили 86 украинских ракет Storm Shadow и Scalp производства Франции и Великобритании, 1629 снарядов американской ракетной системы HIMARS и более 27 тысяч беспилотников ВСУ.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании Минобороны, назвал число населённых пунктов, освобождённых российскими войсками в рамках спецоперации в 2024 году. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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