В 2024 году потери ВСУ превысили 560 тысяч солдат убитыми и ранеными, при этом с начала российской спецоперации Украина лишилась почти миллиона своих военных. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов, его слова приводит пресс-служба МО РФ.