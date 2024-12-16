Путин высказался о возможности продления власти президента Украины

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Конституция Украины не содержит способов продления власти президента. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
По словам главы государства, украинское законодательство позволяет продлить полномочия исключительно Верховной рады, при этом ссылка на действие военного положения не имеет значения в данном случае.
При этом в Конституции отсутствуют положения, которые был открывали возможности для продления президентской власти на Украине.
Напомним, что срок полномочий Владимира Зеленского официально истёк ещё 20 мая. Новые президентские выборы не проводятся из-за действующего на Украине военного положения.
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При этом в Конституции отсутствуют положения, которые был открывали возможности для продления президентской власти на Украине.
Напомним, что срок полномочий Владимира Зеленского официально истёк ещё 20 мая. Новые президентские выборы не проводятся из-за действующего на Украине военного положения.
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Анастасия Чинкова