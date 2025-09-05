Путин: Россия будет исполнять договоренности по долгосрочному миру на Украине

05 сентября 2025, 10:17

Фото: iStock/3dmitry

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет исполнять договоренности по долгосрочному миру на Украине в случае заключения сделки. Об этом глава страны сказал на пленарном заседании ВЭФ-2025.





К тому же президент затронул тему гарантий безопасности для Украины, о чем Киев в последнее время говорит чаще всего. По словам Путина, с Россией это пока никто не обсуждал. При этом, если такие договоренности будут достигнуты, РФ обязуется исполнять их в полном объеме.





«Если будут достигнуты решения, которые приведут к миру, к долгосрочному миру, то тогда я просто не вижу смысла в их нахождении на территории Украины, потому что, если такие договоренности будут достигнуты, никто пусть не сомневается, что Россия их будет исполнять в полном объеме», — заявил Путин.