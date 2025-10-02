Путин: Россия дважды заявляла о готовности вступить в НАТО, но получала отказ
Россия дважды заявляла о готовности вступить в НАТО, но получала отказ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на Валдае.
По словам российского лидера, страна стремилась вступить в НАТО в 1954 году и во времена, когда главой США являлся Билл Клинтон. Последний занимал пост президента с 1993 по 2001 год.
«Клинтон сначала сказал "да, хорошая идея", а на следующий день передумал», — заявил Путин.
К тому же президент отметил, что никогда на мировой арене не было столько стран, которые стремятся влиять на ситуацию в мире. При этом все попытки Запада предписывать другим государствам, что им делать, закончились неудачей.