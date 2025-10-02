Песков: Кремль не получил прагматичного ответа на проекты от Киева
Россия не получила прагматичного ответа на проекты, которые Кремль передал Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как отметил представитель российского лидера, Москве не был дан ответ по рабочим группам от украинской стороны. В общем, Кремль не получал никакой прагматичной и вдумчивой позиции от Киева.
«Никакого прагматичного, вдумчивого ответа на проекты документов, которые были переданы. Не было ответа по рабочим группам», — сказал Песков журналистам.