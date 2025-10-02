В Кремле заявили, что у Украины нет «волшебного оружия»

02 октября 2025, 17:23

Песков охарактеризовал поиски «волшебной пилюли» для Киева как бесперспективные

Фото: Istock/macky_ch

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что что западные поставки вооружений не изменят ситуацию на фронте. Его слова приводит РЕН ТВ.





Песков назвал иллюзией поиски «волшебной пилюли» для Киева.

«Очевидным также остаётся тот факт, что никакой волшебной пилюли, волшебного оружия для киевского режима нет», — констатировал представитель Кремля.

«Об этом даже боятся говорить – и слава Богу», — заключил пресс-секретарь.

