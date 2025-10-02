В Кремле заявили, что у Украины нет «волшебного оружия»
Песков охарактеризовал поиски «волшебной пилюли» для Киева как бесперспективные
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что что западные поставки вооружений не изменят ситуацию на фронте. Его слова приводит РЕН ТВ.
Песков назвал иллюзией поиски «волшебной пилюли» для Киева.
«Очевидным также остаётся тот факт, что никакой волшебной пилюли, волшебного оружия для киевского режима нет», — констатировал представитель Кремля.Песков отметил, что ни один вид западного оружия не способен кардинально повлиять на ход событий. Он добавил, что на Западе опасаются даже обсуждать передачу ядерных технологий Украине.
«Об этом даже боятся говорить – и слава Богу», — заключил пресс-секретарь.Ранее Дмитрий Песков заявил, что Путин встретится с президентом Республики Сербской Додиком.