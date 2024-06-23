Путин: Россия может рассчитывать только на собственную военную технику

Фото: сайт Кремля
Россия может полагаться исключительно на свои силы для обеспечения армии военной техникой. Об этом сообщил президент Владимир Путин в интервью, фрагмент которого опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
23 июня президент провел встречу с выпускниками военных вузов, где одной из тем стала стабильность экономики российского министерства обороны.
Он подчеркнул, что никто не придет к России с предложением помощи и вооружениями, поэтому стране приходится самостоятельно производить необходимые машины и боеприпасы.
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«Все от этого зависит: и денежное довольствие, и новая техника, и размещение заказов — это критически важно. Мы в этом плане можем рассчитывать только на себя», — отметил Путин.
Он подчеркнул, что никто не придет к России с предложением помощи и вооружениями, поэтому стране приходится самостоятельно производить необходимые машины и боеприпасы.
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Артем Кузьмин