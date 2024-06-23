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Путин: Россия может рассчитывать только на собственную военную технику

23 июня 2024, 16:47
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Россия может полагаться исключительно на свои силы для обеспечения армии военной техникой. Об этом сообщил президент Владимир Путин в интервью, фрагмент которого опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
23 июня президент провел встречу с выпускниками военных вузов, где одной из тем стала стабильность экономики российского министерства обороны.

«Все от этого зависит: и денежное довольствие, и новая техника, и размещение заказов — это критически важно. Мы в этом плане можем рассчитывать только на себя», — отметил Путин.


Он подчеркнул, что никто не придет к России с предложением помощи и вооружениями, поэтому стране приходится самостоятельно производить необходимые машины и боеприпасы.

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Додик: США сеют хаос в мире от Ирака до Боснии и Герцеговины ради своих интересов
Президент Додик обвинил США в хаосе от Ирака и Сирии до Боснии и Герцеговины
23 июня 2024, 14:20

Фото: сайт Кремля

Президент Республики Сербской (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что США сеют хаос в мире от Ирака, Сирии и Ливии до Боснии и Герцеговины, преследуя собственные эгоистические интересы. Такое высказывание глава государства опубликовал в своем профиле в соцсети «Х».
«Америку волнуют только ее интересы, а боснийцы, сербы и хорваты заботят их как прошлогодний снег. Так же, как им было наплевать на иракцев, сирийцев, ливийцев, египтян, афганцев, на землях которых они устроили хаос исключительно из-за своих интересов», — сообщается в заявлении.

Политик также сравнил США с Австро-Венгрией 1908 года, когда она аннексировала Боснию и Герцеговину. По словам Додика, цель у таких действий — «вытянуть все, что можно вытянуть», а не помочь в развитии страны.

Ранее президент РС и Биг заявлял, что Запад планировал разделить Россию на пять частей, потренировавшись перед этим на Югославии. Однако планам, по словам политика, помешал Владимир Путин, который вовремя почувствовал тенденцию и начал бороться за национальные интересы.

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Президент Эстонии призвал больше тратить на оборону по планам НАТО
Postimees: президент Эстонии призвал увеличить расходы на оборону по планам НАТО
23 июня 2024, 14:17

Фото: iStock/diegograndi

Президент Эстонии Алар Карис выступил с призывом увеличить расходы на оборону в соответствии с обязательствами перед НАТО, сообщает газета Postimees.
В ходе выступления в Нарве он подчеркнул важность инвестиций в оборону как гарантии свободы Эстонии. Карис также отметил, что в Эстонии постоянно находятся военные подразделения из стран-членов НАТО, включая ядерные державы, такие как США, Франция и Великобритания.

«Необходимо серьезно рассмотреть вопрос о дополнительных инвестициях в закупку боеприпасов, особенно если такое решение поддерживается оборонными планами НАТО», — подчеркнул Карис в своем заявлении для газеты.
Он также отметил готовность Эстонии использовать свое вооружение и боеприпасы для нанесения ответных ударов на территории потенциальных противников.

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АВС: Байден тренируется стоять на ногах 90 минут, готовясь к дебатам с Трампом
23 июня 2024, 14:00

Фото: istockphoto/rarrarorro

Президент США Джозеф Байден тренируется стоять на ногах полтора часа подряд в процессе подготовки к дебатам с республиканским кандидатом Дональдом Трампом. Они состоятся в четверг, 27 июня, в Атланте.
О деталях подготовки нынешнего главы Белого дома к встрече с оппонентом рассказала старший корреспондент телеканала ABC из пула Белого дома Селина Ван со ссылкой на источники. По её словам, Байден «засел» в своей загородной резиденции, окружённый командой ближайших советников.

Источник из окружения президента сообщил журналистке, что подготовка к дебатам разбита на две основные части. Первая включает в себя изучение материалов и необходимой информации, а также проработку и шлифовку ключевых тезисов. Вторая часть представляет собой имитацию самих дебатов, в ходе которой Байдену предстоит говорить и делать всё то же, что и во время реальной встречи через неделю. В том числе, стоять на ногах 90 минут.

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Путин рассказал о способе отдохнуть при тяжелом графике работе
Владимир Путин назвал отдыхом общение с достойными людьми
23 июня 2024, 13:52

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками военных вузов подчеркнул, что для него общение с достойными людьми является источником удовольствия. Павел Зарубин опубликовал соответствующие видеозаписи в своем Telegram-канале.
В процессе общения с выпускниками, Путин рассказал о своих поездках в Пхеньян и Ханой, отметив высокие температуры на местах.

«Там была жара около 34-37 градусов», — отметил глава государства.
На вопрос о том, как он находит время для отдыха в таком насыщенном графике, Путин ответил: «Для меня отдых — это встречи с вами, с такими молодыми людьми и девушками, общение с вами — это и есть моя отдушина».

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В Южной Корее назвали условие поставок оружия Украине
Чан Хо Чжин: поставки оружия Сеулом Киеву зависят от сотрудничества РФ и КНДР
23 июня 2024, 13:05

Фото: iStock/HStocks

Южная Корея откажется от ограничений на поставки оружия Украине, если Россия передаст Северной Корее современные военные технологии. Об этом заявил Чан Хо Чжин, глава управления национальной безопасности администрации президента, в эфире канала KBS.
«Все зависит от действий России. Будут ли для нас сохраняться какие-то ограничения, если Россия предоставит высокоточное вооружение Северной Корее?» — отметил Чан Хо Чжин.
Он также не уточнил, какое именно оружие и при каких условиях Сеул может отправить Киеву, так как, по его словам, это ослабит «рычаг влияния» на Москву.

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#кндр
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Трамп: Вице-президент уже выбран и будет участвовать в дебатах с Байденом
23 июня 2024, 12:53

Фото: сайт Кремля

Дональд Трамп уже определился с кандидатурой на пост вице-президентв в случае своей победы на выборах. Этот человек примет участие в предстоящих дебатах с нынешним главой Белого дома Джозефом Байденом.
Об этом заявил сам бывший и, возможно, будущий президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News. Трамп не назвал имя этого человека. Более того, политик уточнил, что о его выборе пока что «никто не знает». По его словам, он появится с будущим вице-президентом на дебатах с Байденом, которые пройдут в четверг, 27 июня, в Атланте.

Ранее портал Axios со ссылкой на собственные источники заявлял, что Трамп выберет себе вице-президента, в тандеме с которым будет бороться за пост хозяина Овального кабинета, по степени умения собирать средства на предвыборную кампанию.

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Супруга Зеленского Елена заявила, что ей неприятно говорить на русском языке
23 июня 2024, 12:13

Елена Зеленская, жена президента Украины, выразила удовлетворение тем, что в стране больше не ощущается «русификация», заявив, что теперь «говорить на русском языке неприятно». Об этом сообщает The Daily Telegraph.
«Ранее русификация затрагивала все аспекты жизни на Украине. Когда высшее образование было доступно только на русском, поколение за поколением были вынуждены учиться и работать на русском языке. К счастью, это время прошло. Теперь ситуация изменилась — без знания украинского языка сложно добиться успеха. Говорить на русском языке сейчас вызывает дискомфорт», — отметила Зеленская.
Она подчеркнула, что для украинцев важно не использовать русский язык. Также Зеленская выразила удовлетворение тем, что россияне «не могут полностью понять» украинский язык, тогда как украинцы «полностью понимают русский».

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#россияне
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Вице-канцлер Германии призвал Китай прекратить экспорт в Россию
23 июня 2024, 11:57

Фото: iStock/Sky_Blue

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек призвал Китай остановить экспорт в Россию, сообщает Financial Times (FT).
«Проанализировав торговые данные, я выяснил, что в прошлом году объем торговли между Китаем и Россией увеличился более чем на 40 процентов. Значительную часть этого роста составляют энергоресурсы, но около половины приходится на товары двойного назначения», — отметил министр.
Он также подчеркнул, что такие товары могут быть использованы в военных целях, и этому необходимо положить конец.

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Вьетнам заверил США в стратегическом партнерстве после визита Путина
23 июня 2024, 11:12

Фото: istockphoto/Maisna

Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон заявил, что Ханой рассматривает Вашингтон как «стратегического партнера» и поддерживает его сотрудничество с другими странами региона, в ходе встречи с помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниелом Критенбринком. Об этом сообщает Vietnam Plus.
Министр отметил, что взаимодействие США с Юго-Восточной Азией способствует «миру, стабильности и развитию как в регионе, так и по всему миру».

Буй Тхань Шон также подчеркнул готовность Вьетнама укреплять стратегическое партнерство на основе принципов независимости, суверенитета, территориальной целостности и политических систем друг друга. Это, по его словам, отвечает интересам обеих стран.

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