Путин высказался об окружении ВСУ в Курской области

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Боевики ВСУ, которые заблокированы в Курской области российскими силами, даже не понимают, что они в окружении. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в интервью тележурналисту Ольге Скабеевой для телеканала «Россия».
«В настоящее время предпринимаются попытки их деблокировать. Люди, которые находятся в окружении, даже не очень понимают, что они в окружении», — отметил глава государства.
Накануне Путин заявлял, что ВС РФ приступили к ликвидации украинской группировки в Курской области. По его словам, часть подразделений ВСУ в составе порядка двух тысяч человек окружена российскими военными в Курской области. В настоящее время бойцами ВСУ предпринимаются попытки разблокировать группировку извне или прорваться изнутри, но они не увенчиваются успехом. Теперь ВС РФ ликвидируют эту группировку.
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Элина Позднякова