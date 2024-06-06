Путин сделал грозное предупреждение Западу о последствиях поставок оружия

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин сделал грозное предупреждение западным странам о последствиях поставки дальнобойного оружия Украине. Об этом сообщает газета New York Post.
Отмечается, что предупреждение было сделано после того как США и Германия позволили Украине использовать поставленное ими вооружения для обстрелов территории России.
Путин не исключил возможности отправки российского оружия в регионы, которые могут наносить удары по чувствительным объектам стран, передающих ракеты ВСУ.
Также автор материала подчеркнул, что российский президент намекнул на возможность использования ядерного оружия в случае появления угрозы суверенитету России.
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Путин не исключил возможности отправки российского оружия в регионы, которые могут наносить удары по чувствительным объектам стран, передающих ракеты ВСУ.
Также автор материала подчеркнул, что российский президент намекнул на возможность использования ядерного оружия в случае появления угрозы суверенитету России.
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Анастасия Чинкова