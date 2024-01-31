Фото: сайт Кремля
Россия всегда будет помнить о преступлениях киевского режима против российских граждан. Об этом заявил кандидат на пост президента РФ, действующий глава государства на встрече со своими доверенными лицами.
Российский лидер привёл в своеобразный анти-пример западные средства массовой информации, которые буквально по щелчку пальцев политиков-дрессировщиков занимают требуемые позиции. А после отработки заданной темы вычищают информационное поле, чтобы сделать невидимыми, а значит несуществующими, не устраивающие их заказчиков факты.
Можно было бы вспомнить расстрелы мирных жителей в Мариуполе, атаки на детские сады и церкви на территории России, печально известную Аллею Ангелов в Донецке, где похоронены дети, погибшие в результате украинских обстрелов. Но президент России не стал углубляться в страшные детали преступлений Киева. Понятно, что Россия не злопамятна, но память у неё очень хорошая.
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«Но мы не забудем о тех преступлениях, которые украинские власти совершают в отношении наших граждан», — сказал Путин.
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Александр Бойцов